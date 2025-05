IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Die PORR hilft, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Die PORR hilft, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen

Im März 2025 wurde in Deutschland ein wegweisendes Finanzpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro verabschiedet, davon 100 Milliarden Euro speziell für den Klima- und Transformationsfonds (KTF).

In dem Entschließungsantrag vom 17. März wurde zudem das Ziel vorgegeben, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Dieses ambitionierte Vorhaben erfordert enorme Investitionen in Infrastruktur, Energie, Digitalisierung und Bauwesen. Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) gehört zu den führenden Bauunternehmen Europas und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein hohes Maß an Expertise angeeignet, wie man die negativen Folgen des Klimawandels wirksam begrenzen kann.

Green and Lean: Mehr als eine Strategie

Die PORR verfolgt seit Jahren eine klare strategische Ausrichtung unter dem Leitsatz Green and Lean - nachhaltig, effizient, zukunftsorientiert. Im Jahr 2024 bekräftigte das Unternehmen dieses Bekenntnis durch das Commitment zur Science Based Targets Initiative (SBTi). Konkret verpflichtete sich die PORR innerhalb der nächsten 48 Monate wissenschaftlich fundierte Ziele zur kurzfristigen Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030 einzureichen. Diese sehen für Scope-1- und -2-Emissionen eine Verringerung um 43 Prozent sowie für Scope-3-Emissionen um 25 Prozent vor. Die eingesetzten Maßnahmen reichen von der Elektrifizierung des Fuhrparks bis hin zur Förderung recycelter und emissionsarmer Baumaterialien. Außerdem wird bei Ressourcen (Material, Personal u.a.) in hohem Maße auf deren sparsamen Einsatz und das Vermeiden von Verschwendung geachtet.

Ein wichtiger Bestandteil der PORR-Nachhaltigkeitsstrategie stellt in diesem Zusammenhang die Förderung der Kreislaufwirtschaft dar. Das Unternehmen betreibt eigene Recyclingzentren und Deponien, wo in der Regel deutlich geringere CO2-Emissionen anfallen als bei der Primärförderung von Rohstoffen. Außerdem wird verstärkt mit digitalen Materialplattformen gearbeitet und gezielt auf die Wiederverwendung von Baustoffen beim Rückbau von Bauwerken gesetzt. So wird nicht nur Abfall reduziert, sondern auch der Verbrauch natürlicher Ressourcen langfristig gesenkt. Des Weiteren investiert die PORR in Photovoltaik: Allein durch die in Österreich installierten Anlagen sollen in diesem Jahr rund 4.000 MWh Strom erzeugt werden.

Klimaanpassung als Geschäftsfeld verstehen

Die PORR sieht den Klimawandel stets nicht nur als Risiko, sondern auch als Wachstumsfeld, schließlich sind Projekte wie Hochwasserschutzanlagen, nachhaltige Dämmkonzepte oder der Geothermieeinsatz im Neubau zunehmend gefragt. Auch die Modernisierung von Wasserleitungen zur Vermeidung von Leckagen gehört zu den Aufgaben der Zukunft, da der Klimawandel auch die Wasserversorgung bzw. Kanalisation in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen wird.

Außerdem interpretiert die PORR baurelevante Digitalisierung als wichtigen Hebel für Nachhaltigkeit. So setzt das Unternehmen in diesem Bereich sehr stark auf effiziente, automatisierte Bauprozesse. Digitale Bauakten, zentrale Logistiksysteme und automatisierte Vermessungstechnologien reduzieren nicht nur Kosten und Zeit, sondern auch den ökologischen Fußabdruck der Baustellen. Die Unternehmensstrategie zielt auf eine ganzheitliche Transformation ab - von der Baustelle bis in die Verwaltung. LEAN Construction wird sukzessive ausgerollt und zur Effizienzsteigerung eingesetzt.

Als besonders relevant kann man in diesem Kontext das grüne Leuchtturmprojekt LeopoldQuartier in Wien vorstellen, das in Holz-Hybrid-Bauweise realisiert wird. Holz-Hybrid bedeutet, dass die Baustoffe Holz, Stahlbeton und Stahl entsprechend ihrer Stärken und Vorteile zum Einsatz kommen. Außerdem soll dieses zukunftsweisende Quartier dank 200 Geothermiesonden autark in der Energieversorgung sein. Um reibungslose Prozesse sicherstellen zu können, werden softwarebasierte Methoden aus LEAN Design, LEAN Construction und auch LEAN Logistics eingesetzt. Damit erfolgt auch die exakte Taktung des Planungs- und Bauablaufs und die Versorgung der Baustelle, in der innerstädtisch beengten Lage.

Rückenwind dank Windkraft

Im Bereich der regenerativen Energiegewinnung engagiert sich die PORR nicht nur aktiv beim Bau von Windkraftanlagen, sondern auch an der Bereitstellung der dazugehörigen Infrastruktur, sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang: Der aktuelle Auftrag zum Bau einer Fabrik für Windkraftkomponenten in Szczecin, Polen. Diese Anlage wird Türme, Masten und Fundamente für die nächste Generation von Windturbinen produzieren und unterstreicht das Engagement der PORR in diesem Bereich.

Darüber hinaus ist die PORR aber auch an der Entwicklung von Offshore-Windenergie-Infrastrukturen beteiligt. So realisiert die Firma derzeit z.B. den Bau eines Installationsterminals in winoujcie (Polen), das als eines der modernsten seiner Art in Europa gilt und Ende 2025 fertiggestellt werden soll. Diese beiden Projekte verdeutlichen, dass der Bau von Windkraftanlagen und deren Infrastruktur für die PORR von wachsender Bedeutung ist, insbesondere auch im Hinblick auf die in Deutschland angestrebte Klimaneutralität im Jahr 2045.

----------

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://dserver.bundestag.de/btd/20/151/2015123.pdf

https://report.porr-group.com/95521_PORR_Geschaeftsbericht_Magazin_EZ_205x292_low.pdf

https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2024/PORR_Geschaeftsbericht_2024_de_sec.pdf

https://porr.at/medien/presseinformationen/presseinformationen/presseinformation/news/bueros-aus-holz-porr-startet-mit-dem-ersten-bauteil-des-leopoldquartiers-in-wien/

https://porr.pl/en/media/press-releasess/overview/press-release/news/major-contract-porr-to-build-factory-for-wind-turbine-components-in-szczecin/

https://porr.pl/en/media/press-releasess/overview/press-release/news/porr-sa-to-build-the-offshore-part-of-the-installation-terminal-for-baltic-sea-wind-farms-in-swinoujscie/

