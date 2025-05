OTS: Deloitte / Geopolitik treibt deutsche CFOs zu mehr Investitionen im ...

Geopolitik treibt deutsche CFOs zu mehr Investitionen im Inland / Resilienz und Digitalisierung stehen im Fokus (FOTO) -------------------------------------------------------------- Zur Studie https://ots.de/IpwIFq -------------------------------------------------------------- München (ots) - - Durch die Unsicherheit im internationalen Handel gewinnt der Standort Deutschland für hiesige CFOs an Bedeutung: Vor der Ankündigung der US-Zölle setzten 73 Prozent ihren Investitionsschwerpunkt in Deutschland, danach 80 Prozent. Nordamerika verliert dagegen an Attraktivität. - Die Unternehmen priorisieren Investitionen in digitale Transformation und Widerstandsfähigkeit. 21 Prozent planen dafür, Ausgaben in Produktionskapazitäten zurückzufahren. - Neben der andauernden digitalen Transformation prägen Kostendruck, aber auch neue Wachstumschancen die CFO-Agenda. Die ökonomische und finanzielle Unsicherheit unter Finanzvorständen deutscher Unternehmen befindet sich derzeit auf einem Allzeithoch und beeinflusst ihre Planungen deutlich. Nach den US-Zollankündigungen vom 2. April sehen 80 Prozent der teilnehmenden Chief Financial Officers (CFO) mittelfristig ihren Investitionsschwerpunkt in Deutschland, vor dem 2. April lag ihr Anteil bei 73 Prozent, wie der CFO Survey von Deloitte zeigt. Für die aktuelle Ausgabe wurden zwischen dem 20. März und dem 10. April 2025 mehr als 200 Finanzvorstände deutscher Unternehmen befragt. Dagegen sinkt der Anteil derer, die in Nordamerika ihren Investitionsschwerpunkt sehen, nach dem 2. April von 25 auf 19 Prozent. Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung bei den exportorientierten Unternehmen. Während sich vor den Zollankündigungen der Anteil derer, die vorrangig in Nordamerika (50%) beziehungsweise in Deutschland (53%) investieren wollten, die Waage hielt, verschiebt sich der Fokus nach dem Stichtag: Nur noch 38 Prozent sehen einen Schwerpunkt in Nordamerika, für 62 Prozent steht Deutschland im Fokus. Investitionspläne in Asien sind ebenfalls rückläufig (siehe Grafik). Unternehmen managen geopolitische Risiken zunehmend aktiv Auch inhaltlich legen die Finanzvorstände einen Fokus auf die Widerstandsfähigkeit ihrer Unternehmen. Ausgaben für digitale Transformation und Resilienz werden von 49 und 34 Prozent der CFOs priorisiert. Dagegen möchte jeder fünfte Befragte weniger für die Ausweitung der Produktionskapazitäten ausgeben. In der Automobilindustrie betrifft das sogar jedes zweite Unternehmen, im Maschinenbau jedes vierte (24%). Die Hälfte der Teilnehmenden fühlt sich gewappnet, um geopolitische Risiken frühzeitig zu erkennen und damit umzugehen - 2022 war es nur etwa ein Drittel. "Geo- und handelspolitische Themen dominieren zunehmend Märkte und damit die Aussichten von Unternehmen", sagt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte. "Der Aufbau von Resilienz und ein effektives Management geopolitischer Risiken werden damit zu entscheidenden Erfolgsfaktoren." Um sich entsprechend abzusichern, setzen die Befragten auf Szenarioanalysen (41%), die Minimierung von Abhängigkeiten von Absatz- und Beschaffungsmärkten (34%) sowie Stresstests (33%). In der Automobilbranche plant fast jedes zweite befragte Unternehmen (47%), Standorte zu verlagern oder neu zu bewerten. Politische Maßnahmen könnten aufgeschobene Investitionen wieder ankurbeln "Die hohe Unsicherheit wirkt sich maßgeblich auf die CFO-Agenda aus", sagt Markus Seeger, Finanzexperte und Mitglied des CFO Program von Deloitte. "Kostenoptimierung und die digitale Transformation stehen im Vordergrund, jedoch dicht gefolgt von Wachstumsstrategien - insbesondere im Mittelstand und in der Dienstleistungsbranche." Dabei könnten politische Maßnahmen dazu beitragen, dass Unternehmen aufgeschobene Investitionen wieder aufnehmen. Rund drei Viertel (76%) zögen dies in Betracht, wenn bürokratische Anforderungen vereinfacht würden, 44 Prozent ließen sich durch gezielte Unterstützungen für Investitionen in Zukunftstechnologien motivieren. Das vor Kurzem beschlossene Maßnahmenpaket für Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung würde ein Drittel der Unternehmen dazu bewegen, Investitionen wieder aufzunehmen. Über Deloitte Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. 