Ukraine: Russland hält versprochene Feuerpause nicht ein

Kiew (Reuters) - Russland hat die selbst verkündete Feuerpause in seinem Krieg gegen die Ukraine nach deren Angaben nicht vollständig eingehalten.

In mehreren Gebieten im Osten der Ukraine hätten russische Truppen ihre Angriffe fortgesetzt, sagte ein ukrainischer Militärsprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, russische Flugzeuge hätten Lenkbomben auf die Region Sumy im Norden des Landes abgeworfen. In sieben Regionen der Ostukraine sei Luftalarm ausgerufen worden, weil russische Angriffe mit ballistischen Raketen drohten, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Von russischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Russland hatte anlässlich seiner Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg eine dreitägige Waffenruhe ausgerufen. Präsident Wladimir Putin nimmt am 9. Mai die traditionelle Militärparade unter freiem Himmel auf dem Roten Platz in Moskau ab. Der Zeremonie wohnen führende Politiker befreundeter Staaten bei, darunter der chinesische Präsident Xi Jinping. Nachdem in den Tagen zuvor Russland und die Ukraine gegenseitig ihre Hauptstädte Kiew und Moskau aus der Luft angegriffen hatten, sollen nach Putins Angaben bis einschließlich Samstag die Waffen schweigen.

Tatsächlich blieben bis Donnerstagmorgen Angriffe Russlands mit Drohnen und ballistischen Raketen auf ukrainische Städte aus, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte. Zuvor hatte Russland das Nachbarland seit seiner groß angelegten Invasion im Februar 2022 auch immer wieder mit schweren Luftangriffen überzogen. Während Russland der Ukraine bei Bomben tragenden Militärflugzeugen und Raketen weit überlegen ist, hat die Ukraine beim Aufbau einer Drohnenflotte aufgeholt. Ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau hatten in den vergangenen Tagen unter anderem zur Schließung von Flughäfen der Hauptstadt geführt.

Die Ukraine hat die von Russland angekündigte Unterbrechung seiner Angriffe als Kriegslist bezeichnet, mit der sich Putin zu Unrecht als Friedensstifter präsentieren wolle. Die Ukraine hat sich ihrerseits zu einer 30-tägigen Waffenruhe bereiterklärt. Auf dieses Angebot ist Russland nicht eingegangen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch erklärt, dies zeige deutlich, wer der Kriegstreiber sei.

Den Sieg der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion über Nazi-Deutschland 1945 nimmt Russland überwiegend für sich in Anspruch. Putin bezeichnet die ukrainische Führung ebenfalls als Faschisten und zieht eine Parallele zwischen der sowjetischen Abwehr der deutschen Angreifer im Zweiten Weltkrieg und seinem gegenwärtigen Vorgehen gegen die Ukraine. Xi gegenüber sprach Putin am Donnerstag von einem "heiligen" Sieg im Zweiten Weltkrieg und der "historischen Wahrheit", die er für seine Sichtweise in Anspruch nehme. Zur Sowjetunion gehörte unter anderem auch die Ukraine, die damals wie Teile Russlands und weitere Sowjetrepubliken Kriegsschauplatz war.

