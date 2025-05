15 Pokal-Spiele pro Saison im Free-TV - Ein Partner offen

BERLIN (dpa-AFX) - Spiele des DFB-Pokals der Männer werden auch in den Spielzeiten 2026/2027 bis 2029/2030 vom Pay-TV-Sender Sky und im Free-TV von der ARD übertragen. Für ein zweites Rechtepaket im Free-TV habe der Deutsche Fußball-Bund in Absprache mit seinen Gremien allerdings kein eingegangenes Angebot angenommen, teilte der Verband mit. Neben der ARD überträgt in dieser und auch in der kommenden Saison noch das ZDF Spiele im frei empfangbaren Fernsehen.

"Der DFB wird nunmehr im Nachgang der Ausschreibung mit allen interessierten Marktteilnehmern Gespräche hinsichtlich einer Vergabe führen", hieß es vom Verband. Der DFB stellte aber klar, dass auch im neuen Rechtezeitraum 15 Partien pro Saison frei empfangbar zu sehen sein werden. Die ARD zeigt demnach sieben bis acht Partien, der zweite Medienpartner bleibt zunächst einmal offen. Auch eine deutliche Verknappung des Angebots auf nur neun Free-TV-Spiele stand zur Debatte.

"Für die Fußballfans in Deutschland freue ich mich, dass weiterhin eine Vielzahl von Spielen frei empfangbar sein wird", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf laut Mitteilung.

Sky zeigt alle Spiele des DFB-Pokals der Männer

Bei Sky laufen alle Partien des DFB-Pokals live. Der Sender erwarb zudem auch Clip-Rechte an den Spielen. "Darüber hinaus haben ARD und ZDF die TV-Highlightrechte an allen Partien erworben", hieß es.

Neuer Partner des TV-Pokals ist RTL. Der Privatsender erhielt wie auch Sport1 und der Streamingdienst DAZN Highlightrechte. Der "Kicker" sicherte sich den Angaben zufolge erstmals ein Clip-Rechtepaket.

Pro Saison fünf Spiele im DFB-Pokal der Frauen im Free-TV

Im DFB-Pokal der Frauen wird pro Saison jeweils ein Spiel pro Runde im Free-TV von der ARD oder dem ZDF übertragen. Die Anzahl der im frei empfangbaren Fernsehen übertragenen Begegnungen werde damit mehr als verdoppelt. Partner bleibt zudem Sky. Bei dem Pay-TV-Sender werden in dem Rechtezeitraum elf Partien pro Saison live übertragen./cjo/DP/jha