EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt Dividendenerhöhung – Aufnahme der Vorzugsaktien in den TecDAX

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt Dividendenerhöhung – Aufnahme der Vorzugsaktien in den TecDAX



09.05.2025 / 15:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung von Dräger beschließt Dividendenerhöhung – Aufnahme der Vorzugsaktien in den TecDAX

Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 abgehalten. Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten wurden mit großer Mehrheit gefasst. Insgesamt waren wie im Vorjahr 46,2 Prozent des Grundkapitals vertreten.

Dividende

Zu den Tagesordnungspunkten gehörte unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Aktionäre stimmten dem gemeinsamen Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zu, eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 höhere Dividende in Höhe von 1,97 Euro je Stammaktie (2023: 1,74 Euro) und 2,03 Euro je Vorzugsaktie (2023: 1,80 Euro) für das Geschäftsjahr 2024 auszuschütten.

„Für das Vertrauen möchten wir uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr herzlich bedanken“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Mit einer robusten operativen Geschäftsentwicklung und einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität war 2024 ein erfolgreiches Jahr für Dräger. Unterm Strich stand ein höherer Gewinn als 2023. Daher erhalten unsere Aktionäre eine höhere Dividende. Unsere Eigenkapitalquote liegt mittlerweile bei knapp 50 Prozent. Wir planen, auch in den kommenden Jahren mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses auszuschütten.“

Themen: Profitabilität, Nachhaltigkeit, Innovation und Sicherheit

Im Verlauf der Vorstandsrede erklärte Stefan Dräger, warum die Verbesserung der Profitabilität weiterhin im Fokus des Unternehmens steht. Stefanie Hirsch, Vorständin für Nachhaltigkeit und Qualität, beschrieb die Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen der erweiterten Nachhaltigkeitsstrategie. Dr. Reiner Piske, Vorstand für Personal und Services, erläuterte unter anderem, wie Dräger sein nationales Netz an Servicestandorten optimiert. Toni Schrofner, Vorstand für Medizintechnik, stellte neue innovative Systemlösungen für die Verbesserung der Akutversorgung vor. Rainer Klug, Vorstand der Sicherheitstechnik, ging auf die veränderte Sicherheitslage in Europa ein und erklärte, wie Dräger die sich daraus ergebenden Wachstumschancen nutzen kann. Finanzvorstand Gert-Hartwig Lescow berichtete über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens im Jahr 2024 und im ersten Quartal 2025.

Im Rahmen der Abstimmung über die Tagesordnungspunkte wählte die Hauptversammlung unter der Leitung der Aufsichtsratsvorsitzenden Maria Dietz Herrn Dr. Peter Bartels mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Mitglied des Aufsichtsrats. Er folgt auf Dr. Reinhard Zinkann, der sein Amt mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2025 niedergelegen wird.

Die Abstimmungsergebnisse und alle weiteren relevanten Dokumente zur Hauptversammlung sind auf der folgenden Website verfügbar: https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Annual-Shareholders-Meeting.

Aufnahme der Vorzugsaktien in den TecDAX

Die Dräger-Vorzugsaktien wurden heute in den TecDAX aufgenommen. Damit gehört Dräger nun wieder zu den 30 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des DAX.

„Zusammen mit unserer weiterhin bestehenden Notierung im SDAX dürfte die neue Index-Mitgliedschaft unsere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt weiter erhöhen und uns damit noch stärker in den Fokus von Investoren rücken. All das könnte auch unserem Aktienkurs zugutekommen“, sagt Stefan Dräger.

Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik.

09.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2133692 09.05.2025 CET/CEST