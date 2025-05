Gesetzentwurf zu Stablecoin-Kryptowährungen im US-Senat gescheitert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Ein Gesetzentwurf zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens für eine an klassische Währungen gekoppelte Form der Kryptowährung ist im US-Senat gescheitert.

Die Vorlage für eine Regulierung Stablecoins erhielt am Donnerstag nicht genug Stimmen, um sie der gesamten Kongresskammer für eine Abstimmung vorlegen zu lassen. Dabei votierten zwei der Republikaner von Präsident Donald Trump mit den Demokraten. Der republikanische Mehrheitsführer John Thune warf diesen vor, dem Präsidenten einen überparteilichen Erfolg zu verweigern. Dagegen erklärten die Demokraten, der Entwurf benötige mehr Arbeit. Es müsse über stärkere Regeln bezüglich ausländischer Stablecoins und des Schutzes vor Geldwäsche diskutiert werden.

Die Niederlage ist ein empfindlicher Rückschlag für die Krypto-Branche, die das Gesetz mit dem Namen "Genius Act" eigentlich in trockenen Tüchern gesehen hatte. Sie hat versucht, eine Regulierung von Stablecoins als eine überparteiliche Frage darzustellen. Während der Präsidentschafts- und Kongresswahlen im vergangenen Jahr spendete die Branche mehr als 119 Millionen Dollar an kryptofreundliche Abgeordnete. Die Demokraten im Senat meldeten jedoch zunehmend Bedenken an nach einer Ankündigung von Trumps Kryptofirma World Liberty Financial zu ihrem Stablecoin. Dieser soll für eine zwei Milliarden Dollar schwere Investition eines Fonds aus Abu Dhabi in die Kryptobörse Binance genutzt werden.

Stablecoins sind Kryptowährungen, die auf Kursstabilität ausgerichtet sind. Damit soll ihre Nutzung als Zahlungsmittel oder Wertanlage vereinfacht werden. Zu diesem Zweck wird ihr Kurs oft an klassische Währungen wie den Dollar im Verhältnis eins zu eins gekoppelt. Die gemessen an der Marktkapitalisierung wichtigsten Stablecoins sind Tether und USD Coin. Der größte Stablecoin mit Kopplung an den Euro ist EURC. Der addierte Börsenwert aller Stablecoins beläuft sich dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge auf derzeit etwa 241 Milliarden Dollar. Davon geht mehr als die Hälfte auf das Konto von Tether. Innerhalb der Kryptowährungen machen Stablecoins dabei einen eher kleinen Teil aus: Die Marktkapitalisierung aller Cyber-Devisen liegt bei drei Billionen Dollar.

