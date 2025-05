GNW-News: Imprivata ernennt Joel Burleson-Davis zum neuen Chief Technology Officer

^LANGENFELD, Germany, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imprivata, das führende

Unternehmen für digitale Identitäten in kritischen Branchen, wie dem Gesundheitswesen, hat Joel Burleson-Davis, seinen bisherigen Senior Vice President Engineering for Cybersecurity, zum Chief Technology Officer ernannt. Burleson-Davis blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung als Visionär und Führungskraft in Technologieunternehmen zurück. In seiner neuen Rolle wird er die Entwicklung von Innovationen bei Imprivata beschleunigen, um den Kunden weiterhin hochwertige Lösungen anbieten zu können.Chief Burleson-Davis war zuletzt als Senior Vice President für Worldwide Engineering, Cyber, bei Imprivata verantwortlich für den Aufbau, die Bereitstellung und Weiterentwicklung der Suite von Imprivata-Cyber-Sicherheits- und Datenprodukten, einschließlich Privileged Access Security, Access Compliance und anderer Lösungen. Vor seiner Tätigkeit bei Imprivata war Burleson-Davis CTO bei SecureLink, wo er die Gesamtstrategie im Bereich Technologie und Betrieb verantwortete. Zuvor hatte Burleson-Davis Positionen in der Systemtechnik, IT- Beratung und als Dozent inne, und war eines der Gründungsmitglieder des Zertifizierungsausschusses der Linux Foundation. Fran Rosch, CEO von Imprivata: ?Innovation ist ein zentraler Bestandteil unserer Produkt- und Unternehmensstrategie und bildet die Basis unseres stetigen Engagements für den Erfolg unserer Kunden. Joel hat als Leiter unserer Teams für Cyber-Sicherheitsprodukte außergewöhnliche Qualitäten gezeigt und unsere Vision erfolgreich an unsere Kunden vermittelt. Als CTO wird er diese Rolle erweitern und eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Er wird sicherstellen, dass die Lösungen, die wir entwickeln, Kunden bei ihren Herausforderungen in punkto Sicherheit, Prozesse und Betrieb unterstützen." ?Ich fühle mich geehrt und bin stolz, als CTO die nächste Innovationsphase bei Imprivata zu leiten", so Burleson-Davis. ?Ich freue mich darauf, eng mit unserem internen Team sowie unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um eine Vision und Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die weiterhin überdurchschnittlichen Nutzen für unsere Kunden und Wachstum für Imprivata generiert." Ein Bild von Joel Burleson-Davis, CTO von Imprivata, ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9202c963-90d7-4c6e-b74a- 9d4dbb859317 Über Imprivata Imprivata ist das Unternehmen für digitale Identitäten in kritischen Branchen wie z. B. dem Gesundheitswesen. Es unterstützt Organisationen dabei, mit Lösungen, die kritische Daten und Anwendungen schützen, komplexe Herausforderungen bei Prozessen, Sicherheit und Compliance zu lösen, ohne Prozesse zu unterbrechen. Seine Plattform für interoperable Identitäts-, Authentisierungs- und Zugangs-Management-Lösungen ermöglicht es Organisationen in 45 Ländern, ihre gesamten Unternehmens- und Drittanbieter-Identitäten vollständig zu verwalten und zu sichern, indem Vertrauen zwischen Menschen, Technologie und Informationen geschaffen wird. In der Region DACH wächst Imprivata organisch und durch Akquisitionen. Im Jahr 2022 hat Imprivata das deutsche Unternehmen OGITIX mit Sitz in Langenfeld/Rheinland übernommen. Kontakt für Medienschaffende: Agentur vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. Kausch Imprivata GmbH Dorothee Bader Markus Pflugbeil Fabian von Boehl T: 0049 89 32151 760 T: 0049 89 32151 862 Press@imprivata.com (mailto:Press@imprivata. com) M: 0049 171 4319886 imprivata@vibrio.de (mailto:imprivata@vibrio.de)°