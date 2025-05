Merz: Es gibt keinen deutschen Alleingang bei Zurückweisungen an der Grenze

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel/Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat dem Eindruck widersprochen, die neue Regierung weise Geflüchtete ohne Absprache mit den Nachbarstaaten zurück.

"Es gibt hier keinen deutschen Alleingang. Wir sind abgestimmt mit unseren europäischen Nachbarn", sagte Merz am Freitag in Brüssel. Es habe am Donnerstag "Irritationen" gegeben, deshalb betone er: "Es hat niemand in der Bundesregierung, auch ich persönlich nicht, eine Notlage ausgerufen." Man kontrolliere jetzt die Grenzen intensiver, "in etwa so wie während der Fußball-Europameisterschaft im letzten Jahr."

Der Kanzler betonte zudem, dass man Personen an der Grenze auch weiter zurückweisen werde, "aber das ist alles im Einklang mit europäischem Recht." Die europäischen Nachbarn seien vollumfänglich informiert.

Hintergrund der Debatte ist, dass Merz selbst im Wahlkampf angekündigt hatte, dass Geflüchtete an den Grenzen ab dem ersten Tag seiner Kanzlerschaft zurückgewiesen würden, weil Deutschland von sicheren EU-Staaten umgeben sei und Asylverfahren in anderen Staaten bearbeitet werden müssten. Der neue Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte am Mittwoch dann einen verschärften Kurs des Grenzregimes angekündigt, über den am Donnerstag auch die Botschafter der EU-Nachbarn informiert wurden. Dobrindt hatte dazu am Mittwoch mitgeteilt, dass Migranten an Grenzen auch bei Asylgesuchen zurückgewiesen würden. Eine gegenteilige Weisung aus dem Jahr 2015 werde zurückgenommen.

In Regierungskreisen wurde auf Artikel 18 des Asylgesetzes verwiesen, in dem es heißt: "Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist." Dobrindt verwies im ZDF auch auf den "Notlagen"-Artikel 72 im EU-Vertrag, der bei Gefahr für die innere Sicherheit und Ordnung den Staaten Sonderrechte einräumt. Etliche Nachbarstaaten hatten die neue Bundesregierung vor Alleingängen gewarnt. Ein Regierungssprecher hatte am Donnerstag einen "Welt"-Bericht dementiert, dass Merz für die Zurückweisungen eine nationale Notlage erklären wolle.

