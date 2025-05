OTS: Trench Group / Trench Group expandiert in Nordamerika: Aufbau einer ...

Trench Group expandiert in Nordamerika: Aufbau einer neuen Produktionsstätte für Transformator-Durchführungen (Bushings) in Charlotte/USA (FOTO) Berlin (ots) - Die Trench Group GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen zur Hochspannungsenergieübertragung, baut seine Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten in Nordamerika deutlich aus. In Charlotte, im US-Bundesstaat North Carolina, entsteht eine neue Fabrik für Transformator-Durchführungen. HSP US, LLC, ein Tochterunternehmen der Trench Group, wird mehr als $60 Mio. in den Aufbau eines Werks investieren, in dem ab Anfang 2026 Spitzentechnologie für den Ausbau der Netzinfrastruktur in den USA gefertigt werden wird. Hierzu gehören insbesondere auch Komponenten der höchsten Spannungsebenen im Bereich von 800 Kilovolt (kV). Um die Bauzeit zu überbrücken, hat die Unternehmensgruppe bereits weitere Produktionskapazitäten in seinem kürzlich aufgebauten kanadischen Tochterunternehmen HSP Kanada geschaffen. So entstehen weitere Möglichkeiten für Trenchs Kunden in Kanada und die nötige Flexibilität für den gesamten amerikanischen Markt. Insgesamt reagiert die Unternehmensgruppe mit den Maßnahmen auf die sehr stark wachsende Nachfrage in Nordamerika und macht einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen seiner weltweiten Wachstumsstrategie. Dr. Bahadir Basdere, CEO der Trench Group, sagt: "Die starke Erweiterung unserer Kapazitäten in Nordamerika, insbesondere der Bau der Fabrik in der Region Charlotte, sind ein Meilenstein für HSP US und die Trench Group. Sie unterstreichen unsere Maßnahmen zur globalen Kapazitätserweiterung. Mit diesen Investitionen stärken wir nicht nur unsere Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt, sondern legen auch den Grundstein für nachhaltiges Wachstum und die Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur in Nordamerika. Wir tragen so zur Stabilität und nationalen Sicherheit der Länder in dieser Region bei." Strategische Expansion in einem dynamischen Markt Die USA gelten als einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Bushings. Mit dem neuen Werk wird Trench einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, den steigenden Strombedarf in den USA zu decken - vor allem in den zahlreichen riesigen Rechen- und Datenzentren wird es aufgrund des anhaltenden Booms bei Anwendungen der künstlichen Intelligenz einen enormen Bedarf geben. Im Endausbau wird das neue Werk eine Gesamtfläche von ca. 20.000 m2 umfassen und bietet Erweiterungspotenzial für eine mögliche HGÜ-Fertigung (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung). In dem Werk werden trockenisolierte Durchführungen (RIS/RIP) mit Spannungen >800 kV für den nordamerikanischen Markt hergestellt. Das Werk wird die volle Fertigungstiefe besitzen und es entsteht u.a. auch eines der modernsten und leistungsfähigsten Hochspannungsprüflabore der Region. Optimierte Lieferkette und Kundennähe Mit der neuen Produktionsstätte können die Lieferzeiten deutlich verkürzt und die Nähe zu wichtigen Kunden gestärkt werden. Die Entscheidung für Charlotte fiel aufgrund des guten Zugangs zu qualifizierten Arbeitskräften und der strategisch günstigen Lage im Südosten der USA, wo viele namhafte Transformatorenhersteller vertreten sind. Die Investition stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Trench Group in Nordamerika, sondern schafft auch neue Arbeitsplätze und fördert den Wissenstransfer. Über Trench Group: Die Trench Group ist ein weltweit führender Anbieter von Komponenten und Systemen für die Hochspannungsenergieübertragung. Mit Hauptsitz in Berlin und mehr als 100 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen führend im Portfolio der Hochspannungslösungen. Mit den Produktgruppen Durchführungen, Spulen und Messwandler ist das Unternehmen ein systemrelevanter Player im Bereich Energiewende und nachhaltige Energiezukunft. Diese intelligenten und technologisch anspruchsvollen Komponenten und Systeme werden zur Messung, zum Schutz und zur Verbindung innerhalb des Stromnetzes eingesetzt. Die Trench Group ist weltweit mit mehr als 2.800 Mitarbeitern an neun Fabrikstandorten und vier regionalen Vertriebs-Hubs tätig. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.trench-group.com . Pressekontakt: Günther Hörbst Vice President Group Communications +49 152 08393540 mailto:guenther.hoerbst@trench-group.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178644/6030550 OTS: Trench Group