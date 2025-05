IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt Partnerschaft zur Weiterentwicklung der nächsten Generation der Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Technologie für die meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in den USA bekannt

IRW-PRESS: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt Partnerschaft zur Weiterentwicklung der nächsten Generation der Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Technologie für die meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in den USA bekannt

Höhepunkte der Pressemitteilung:

1. Battery X Metals geht Partnerschaft mit Factor E Motors, dem ersten unabhängigen Tesla-Händler in Vancouver, ein, um die Diagnose- und Rebalancing-Technologien für Tesla Model 3- und Model X-Batteriepacks weiterzuentwickeln.

2. Die Zusammenarbeit macht sich die preisgekrönten Techniker und die Infrastruktur von Tesla zunutze, um das unternehmenseigene Rebalancing-System der nächsten Generation zu validieren und die Entwicklung standardisierter Verfahren zu unterstützen.

3. Die strategische Initiative steht im Einklang mit dem wachsenden Bedarf an einer Verlängerung der Batterielebensdauer, da Tesla - die Nr. 1 unter den Elektroautomarken in den USA - mit einer steigenden Anzahl von Fahrzeugen konfrontiert ist, die sich bis 2032 dem Ende ihrer ursprünglichen Batteriegarantie nähern.

VANCOUVER, British Columbia - 9. Mai 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW, WKN: A40X9W) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen, das sich für die Energiewende einsetzt, gibt bekannt, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. (Battery X Rebalancing Technologies) ein Abkommen hinsichtlich der Zusammenarbeit im Rahmen von Dienstleistungen (das Abkommen) mit Factor E Motors Ltd. (Factor E Motors), einem unabhängigen Tesla-Händler mit Sitz in Vancouver, BC, unterzeichnet hat, um seine zum Patent angemeldete Software und Hardware für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern. Der Schwerpunkt wird zunächst auf den Tesla Model 3- und Model X-Batteriepacks liegen, die sich zurzeit im Besitz von Factor E Motors befinden.

Factor E Motors, der erste unabhängige Tesla-Händler in Vancouver, verfügt über branchenführendes Know-how bei der Wartung, der Reparatur und dem Support von Tesla-Fahrzeugen. Factor E Motors wird von preisgekrönten ehemaligen Tesla-Technikern betrieben - von denen mehrere bei der Tesla-Techniker-Olympiade die höchsten Auszeichnungen erhalten haben - und bietet einen hohen Standard an technischer Exzellenz und umfassender Vertrautheit mit Tesla-Systemen. Factor E Motors ist auf den Verkauf von zertifizierten Tesla-Gebrauchtfahrzeugen sowie auf Service und Ersatzteile spezialisiert und bietet Tesla-Besitzern, die eine fachkundige Betreuung über das Herstellernetz hinaus suchen, ein vertrauenswürdiges und sachkundiges Umfeld.

Das Abkommen baut auf der bereits zuvor veröffentlichten Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Mai 2025 auf, in der die Lieferung des Prototyps der zweiten Generation der Rebalancing-Maschine von Battery X Rebalancing Technologies (Prototyp 2.0) bekannt gegeben wurde. Der Prototyp 2.0 stellt einen enormen Fortschritt bei der zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies dar und bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger, einschließlich moderner Diagnosefunktionen zur Bewertung des Batteriestatus, Zellausgleichsfunktionen der nächsten Generation zur Verlängerung der Batterielebensdauer, ein kompaktes und benutzerfreundliches Design für eine verbesserte praktische Bedienbarkeit sowie erweiterte technische Funktionen wie integrierte Test-Tools und Anschlüsse, die zur Unterstützung einer zukünftigen kommerziellen Nutzung entwickelt wurden.

Das Abkommen mit Factor E Motors ist nicht-kommerzieller Natur und soll die technische Validierung der zum Patent angemeldeten Rebalancing-Prozesse für Lithium-Ionen-Batterien von Battery X Rebalancing Technologies und des kürzlich gelieferten Systems der zweiten Generation, Prototyp 2.0, ermöglichen. Gemäß dem Abkommen wird Factor E Motors Battery X Rebalancing Technologies bei der Vorabdiagnose ausgewählter Tesla-Batteriepacks unterstützen, um grundlegende Statusdaten zu ermitteln, die Durchführung von Rebalancing-Verfahren an Tesla-Batteriepacks unterstützen und an Bewertungen nach dem Rebalancing teilnehmen, um Leistungsverbesserungen zu messen. Es ist davon auszugehen, dass diese Aktivitäten in die Entwicklung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs) integriert werden und die Rebalancing-Fähigkeiten des Unternehmens weiter validieren werden.

Die Vertragsparteien werden auch bei der Entwicklung der Kompatibilität von Batterieanschlüssen mit dem Prototyp 2.0 zusammenarbeiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Tesla-Modellen liegt. In Abhängigkeit von der Zustimmung von Factor E Motors wird Battery X Rebalancing Technologies Zugang zu den Einrichtungen von Factor E Motors für die Lagerung von Diagnose- und Rebalancing-Ausrüstung haben und kann auch weitere Tests an Batterien anderer Elektrofahrzeugmarken durchführen. Jedwede Erweiterung der Dienstleistungen oder Einbeziehung zusätzlicher Fahrzeugplattformen erfordert ein beiderseitiges schriftliches Abkommen hinsichtlich des Tätigkeitsbereichs und der damit in Zusammenhang stehenden Kosten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass in diesem Stadium der Zusammenarbeit für keine der Vertragsparteien eine finanzielle Verpflichtung besteht. Dieser Rahmen soll strenge Tests, kontinuierliche Verfeinerungen und die Weiterentwicklung der Technologie von Battery X Rebalancing Technologies hinsichtlich einer zukünftigen kommerziellen Nutzung unterstützen.

Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Battery X Rebalancing Technologies ist ein Technologieunternehmen im Entwicklungsstadium, das an vorderster Front der Energiewende steht, die Revolution der Elektrofahrzeuge (EV) unterstützt und innovative Technologien zur Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien entwickelt. Seine Mission besteht darin, die Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien zu verlängern.

Der Schwerpunkt der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies, die vom National Research Council of Canada (NRC) validiert wurde, liegt auf dem Rebalancing von Batteriezellen. Die Validierung des NRC hat gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, Ungleichgewichte zwischen den Zellen in Lithium-Ionen-Batteriepacks effektiv zu korrigieren und nahezu die gesamte durch Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen verlorene Kapazität wiederherzustellen. Die Validierung wurde an Batteriemodulen durchgeführt, die aus 15 in Reihe geschalteten 72-Ah-LiFePO-Zellen bestanden. Die Zellen wurden zunächst mit einer gemessenen Entladekapazität von 71,10 Ah auf einen einheitlichen Ladezustand gebracht. Im Validierungstest wurden dann drei der 15 Zellen künstlich aus dem Gleichgewicht gebracht - eine Zelle wurde auf einen um 20 % höheren Ladezustand geladen und zwei Zellen wurden auf einen um 20 % niedrigeren Ladezustand entladen - was zu einer reduzierten Entladungskapazität von 46,24 Ah führte. Nach der Wiederherstellung des Gleichgewichts mit dem System von Battery X Rebalancing Technologies wurde die Entladekapazität auf 70,94 Ah wiederhergestellt, was einer Wiederherstellung von 99,4 % der verlorenen Kapazität entspricht.

Die Bedeutung von Tesla für die EV-Revolution

Tesla hat eine transformative Rolle bei der Umgestaltung der Automobilindustrie gespielt und den globalen Wandel zu Elektrofahrzeugen beschleunigt. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat sich Tesla zu einem der einflussreichsten Hersteller von Elektrofahrzeugen entwickelt, der kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Fahrzeugdesign, Batterietechnologie, Softwareintegration und Ladeinfrastruktur vorantreibt.

Tesla ist mit einem Marktanteil von etwa 45 % weiterhin die meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in den USA (Stand: 2024).1 Weltweit lieferte das Unternehmen im Jahr 2023 1,81 Millionen Fahrzeuge aus - eine Steigerung von 38 % gegenüber dem Vorjahr.2 Das Tesla Model 3, die Massenmarkt-Limousine des Unternehmens, war im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 15 %1 und einem kumulierten globalen Umsatz von etwa 2,63 Millionen Einheiten bis Ende des dritten Quartals 20243 das zweitmeistverkaufte Elektrofahrzeug in den USA.

Es ist davon auszugehen, dass bis 2032 fast alle Model-3-Fahrzeuge nicht mehr unter die ursprüngliche Batteriegarantie fallen3, 4, was zu wachsenden Bedenken hinsichtlich der Verschlechterung von Batterien, der verringerten Kapazität und der hohen Kosten für einen Austausch führt. Diese Prognose basiert auf den aktuellen Zahlen hinsichtlich der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und den branchenüblichen Garantiebedingungen und unterstreicht das wachsende Risiko für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die mit einer Verschlechterung der Batterie, einer verringerten Kapazität und der Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs konfrontiert sind.4 Diese neue Herausforderung unterstreicht den steigenden Bedarf an Lösungen, die die Lebensdauer von Batterien verlängern, die Gesamtbetriebskosten senken und einen nachhaltigeren Lebenszyklus von Elektrofahrzeugen ermöglichen.

Da Millionen von Tesla-Fahrzeugen auf der Straße sind und bei einem beträchtlichen Teil davon bis 2032 das Ende der Original-Herstellergarantie für ihre Batterien eintritt5, steigt der Bedarf an modernen Batteriediagnose-, Rebalancing- und Second-Life-Lösungen. Dies stellt eine großartige Möglichkeit für Technologien wie jene, die von Battery X Rebalancing Technologies entwickelt werden, dar - Technologien, die konzipiert werden, um die Langlebigkeit von Batterien zu unterstützen, deren Leistung zu optimieren und zu einem nachhaltigeren Ökosystem für Elektrofahrzeuge beizutragen.

1 Edmunds, 2 Tesla Inc. 3 CleanTechnica, 4 RecurrentAuto, 5 Tesla Inc.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration inländischer und kritischer Batteriemetallvorkommen verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Über Factor E Motors Ltd.

Factor E Motors ist der erste unabhängige Tesla-Händler in Vancouver, der auf Service, Ersatzteile und zertifizierte Verkäufe von Tesla-Gebrauchtwagen spezialisiert ist mit dem Ziel, Ihre Tesla-Garantie aufrechtzuerhalten. Das Team umfasst preisgekrönte ehemalige Tesla-Techniker und verfügt über umfassendes Know-how, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug gleich auf Anhieb korrekt gewartet wird. Factor E Motors bietet kurze Umschlagszeiten, konkurrenzfähige Preise mit einem Rabatt von 15 % auf die von Tesla angegebenen Lohntarife und eine persönliche Kundenbetreuung, damit Sie Ihren Tesla sorgenfrei genießen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter factoremotors.ca.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf die Ziele, Strategien und Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung und Validierung der eigens entwickelten Lithium-Ionen-Batterie-Diagnose und Rebalancing-Technologien. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: die erwarteten Vorteile und technischen Ergebnisse der Kooperationsvereinbarung mit Factor E Motors; die erwartete Anwendung des Prototyps 2. 0 auf die Batteriepacks des Tesla Model 3 und Model X; das Potenzial, standardisierte Betriebsverfahren (SOPs) und Anschlusskompatibilität mit ausgewählten EV-Plattformen zu entwickeln; die Fähigkeit, Tests und Technologievalidierung auf andere EV-Marken auszuweiten; die breiteren Auswirkungen dieser Technologien auf die Langlebigkeit von Batterien, das Lebenszyklusmanagement von EVs und die langfristige Kostenreduzierung für EV-Besitzer; die Fähigkeit des Unternehmens, Technologien zur Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien zu entwickeln und zu vermarkten; die wachsende Nachfrage nach Lösungen zur Verlängerung der Batterielebensdauer, zur Senkung der Gesamtbetriebskosten und zur Ermöglichung eines nachhaltigeren Lebenszyklus von EVs; und die zukünftige Nachfrage nach fortschrittlicher Batteriediagnose, Rebalancing und Second-Life-Lösungen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die erfolgreiche Entwicklung, Validierung und Verfeinerung der Rebalancing-Technologien des Unternehmens; die Fähigkeit, Zugang zu geeigneten Tesla-Batteriepaketen zu Testzwecken zu erhalten und diese zu nutzen; technische oder sicherheitsrelevante Einschränkungen beim Rebalancing von EV-Batterien von Drittanbietern; sich entwickelnde behördliche Anforderungen und Industriestandards; die künftige Marktnachfrage nach Lösungen für die Rekonditionierung von Batterien oder Second-Life-Batterien; und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologie zu kommerzialisieren und zu skalieren. Es kann nicht garantiert werden, dass die Partnerschaft mit Factor E Motors zu kommerziellen Ergebnissen führen wird, dass sich die Technologien des Unternehmens als technisch oder wirtschaftlich tragfähig erweisen oder dass sie von Herstellern von Elektrofahrzeugen, Händlern oder Verbrauchern angenommen werden. Battery X Metals übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Investoren werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und es wird ihnen empfohlen, die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ verfügbar sind, für weitere Risikofaktoren und Informationen zu konsultieren.

