LEEF startet mit Kapitalerhöhung in die nächste Finanzierungrunde

EQS-Media / 12.05.2025 / 17:28 CET/CEST



Potsdam, 12. Mai 2025

– LEEF stellt sich für die Wachstumsphase auf

LEEF hat über seine Muttergesellschaft, die Leef Holding ein erstes Finanzierungspaket geschnürt. Es besteht aus einer aktuellen Kapitalerhöhung, einem revolvierenden Beschaffungsdarlehen aus dem Gesellschafterkreis und einer bereits beurkundeten Option auf eine weitere Kapitalerhöhung. Das Gesamtpaket hat ein Volumen von mehr als einer halben Million Euro. Im Zuge dieses Maßnahmenkataloges ist ein weiterer engagierter Gesellschafter hinzugekommen.

Der nunmehr neunköpfige Gesellschafterkreis wird in diesen Tagen umstrukturiert und über eine Poolbildung der kleineren Gesellschafter in eine Form gebracht, in der auch weiterhin schnelle und agile Entscheidungen auf Gesellschafterebene möglich bleiben.

Die Strukturierung dieses Paketes durch das Management ist zugleich Anlass, den Start einer Finanzierungsrunde zu verkünden.

Wesentlicher Treiber dieser Finanzierungsrunde ist der konsequente Ausbau des E-Commerce-Geschäftes mit den Marken LEEF und wisefood.

Über LEEF

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO₂-neutralen und kompostierbaren Palmenblättern. Ergänzt durch die Marke wisefood und den dazugehörigen Onlineshop

wisefood.eu

bietet LEEF als Vollsortimenter nachhaltige Alternativen für jede Bestellgröße mit attraktiven Mengenrabatten für Großkunden.

Als weltweiter Patentführer im Bereich blattbasierter Verpackungen setzt LEEF neue Standards in Qualität, Design und echter Nachhaltigkeit. Das Unternehmen engagiert sich konsequent gegen Greenwashing und schützt mit der Initiative

LEEF unlimited

für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald – unter anderem auf Festivals wie Lollapalooza,

Karneval der Kulturen (Juni 2025)

und Garbicz.

LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen. Wachsende Wirkung.

Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

, das

Wisefood Presskit

, oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

12.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2135572 12.05.2025 CET/CEST