EQS-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf 7,0 % - 7,5 % p.a. ein

Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf 7,0 % - 7,5% p.a. ein

Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern

Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr

München, 16. Mai 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute die Zinsspanne der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die „Anleihe 2025/2032“) auf 7,0 % - 7,5 % p.a. eingegrenzt. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Basis der eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt und vor Ende der Angebotsphase per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr. Das Umtauschangebot endete bereits am gestrigen Donnerstag, 15. Mai 2025, um 18:00 Uhr. Bislang wurde eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern verzeichnet.

Die neue Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro. Das Unternehmen wird den Emissionserlös für die Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.

Weitere Details zur neuen Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe einschließlich einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich auf der Website des Emittenten unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser

T +49 221 9140 97-36

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder Südafrika.

