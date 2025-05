IRW-News: ACCESS Newswire: Strategische Partnerschaft zwischen Market Logic Software und Alchemy-Rx ermöglicht raschere Transformation von Erkenntnissen zu Wachstum

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Strategische Partnerschaft zwischen Market Logic Software und Alchemy-Rx ermöglicht raschere Transformation von Erkenntnissen zu Wachstum

BERLIN, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 13. Mai 2025 / Market Logic Software, der marktführende SaaS-Anbieter von Insight-Management-Lösungen, kündigt eine strategische Partnerschaft mit dem auf Wachstum spezialisierten Beratungsunternehmen Alchemy-Rx an. Gemeinsam werden die beiden Firmen Markenunternehmen dabei unterstützen, die größtmögliche Wertschöpfung aus Erkenntnissen zu generieren und Forschungsdaten in Umsatzwachstum umzumünzen.

Diese Partnerschaft bündelt komplementäre Kompetenzen: die KI-gestützte Technologieplattform DeepSights von Market Logic, die Forschungsergebnisse aus verschiedenen Wissensquellen zentralisiert und synthetisiert, wird mit den bewährten Methoden von Alchemy-Rx verknüpft, mit denen diese Erkenntnisse in hochwirksame Ideen umgesetzt werden. Während Market Logic den Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, rascher und effektiver zu vertrauenswürdigen Erkenntnissen zu gelangen, hilft ihnen Alchemy-Rx dabei, diese Erkenntnisse für eine entsprechende Umsatzsteigerung zu nutzen.

Wenn es um Insight Management geht, ist DeepSights das mit Abstand beste Tool, bestätigt Richard Davies, Mitbegründer von Alchemy-Rx. Diese Partnerschaft ist ein Zusammenschluss unserer Stärken. Die Auswertung mehrerer Datenquellen und der daraus resultierende Erkenntnisgewinn sind der entscheidende erste Teilsieg im Kampf um Wachstumschancen. Das Wissen, wie man diese Erkenntnisse in Taten verwandelt, sichert den Erfolg und führt zu Ergebnissen.

Wir und Alchemy-Rx bündeln unsere Kräfte, um unseren Kunden dabei zu helfen, den vollen Wert ihres Wissens und ihrer Datenintelligenz auszuschöpfen, erklärt Chief Product and Innovation Officer Olaf Lenzmann. Durch die Kombination der KI-Fähigkeiten von DeepSights mit dem Know-how von Alchemy-Rx können wir marktführenden Unternehmen dabei helfen, ihre Innovations- und Markenwachstumsstrategien mit zuverlässigen Erkenntnissen zu untermauern.

Market Logic und Alchemy-Rx werden auch in Zukunft gemeinsam die Führungsrolle bei der Entwicklung von Inhalten und Best Practices für erkenntnisgestützte Innovation und Markenwachstum übernehmen.

Über Market Logic Software

Market Logic ist ein marktführender SaaS-Anbieter mit Spezialisierung auf Insight-Management-Lösungen. Dank unserer KI-gestützten Insight-Management-Plattform, die auf unserer speziellen KI-Technologie DeepSights basiert, sind die mit der Datengenerierung beauftragten Teams in der Lage, wirtschaftlichen Entscheidungsträgern zuverlässige Erkenntnisse an die Hand zu geben - und das in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit. Seit 2006 konnten wir bereits Hunderten von verbraucherorientierten Marken auf der ganzen Welt dabei helfen, durch solide Erkenntnisse zu erfolgreichen Unternehmen zu werden. Marktführer wie Unilever, Vodafone, Bayer und Tesco wurden mit Unterstützung von Market Logic zu Innovationstreibern, die intelligentere Marktentscheidungen treffen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://marketlogicsoftware.com/.

Über Alchemy-Rx

Alchemy-Rx ist eine auf Wachstum spezialisierte Beratungsfirma, die sich einem einzigen Zweck verschrieben hat: Markenunternehmen zu Wachstum zu verhelfen. Wir unterstützen ambitionierte Markenunternehmen dabei, neue Chancen zu erkennen und hochwirksame praxisorientierte Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Mit profunden Fachkenntnissen in strategischer Planung, Marketing, Innovation und Analytik sowie jahrzehntelanger Erfahrung im operativen Bereich kann unser Team umsetzbare Lösungen anbieten, die zu echten Ergebnissen führen. Alchemy-Rx zählt sowohl Start-Ups als auch Fortune-200-Unternehmen zu seinen Kunden und unterstützt diese mit raschen, praktikablen und wirksamen Lösungen für deren vordringlichste Herausforderungen in puncto Wachstum.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.alchemy-rx.com/.

