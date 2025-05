SoftBank überrascht zum Jahresstart mit Gewinnsprung

Der japanische Technologie-Investor SoftBank hat dank der florierenden Geschäfte seiner Telekommunikations-Beteiligungen und der Aufwertung seiner Startup-Investments besser abgeschnitten als erwartet.

Mit 517 (Vorjahr: 231) Milliarden Yen (3,14 Milliarden Euro) konnte der Konzern seinen Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppeln, wie SoftBank am Dienstag mitteilte. Derweil hatten Analysten mit einem Verlust von 26,9 Milliarden Yen gerechnet.

SoftBanks Beteiligungen an etablierten Telekommunikationskonzernen, darunter T-Mobile US und Deutsche Telekom, waren in den vergangenen Quartalen eine konstante Quelle von Gewinnen. Die T-Mobile-Aktie erreichte im März ein Allzeithoch und beendete das Quartal mit einem Plus von über 20 Prozent.