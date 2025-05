GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG

^Zürich, 14. Mai 2025 MEDIENMITTEILUNG Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG * Alle Anträge, entsprechend den Empfehlungen des Verwaltungsrats, mit grosser Mehrheit, angenommen * Wiederwahlen des Präsidents und der Mitglieder des Verwaltungsrats An der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2025 stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der GAM Holding AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, ihre Stimminstruktionen einem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen; 83% der insgesamt 1'065'257'891 Aktien (gemäss Eintragung im Handelsregister) waren vertreten, gegenüber 53% im Jahr 2024. Der Lagebericht, die Jahres- und die Konzernrechnung wurden genehmigt, und die Aktionäre erteilten den an der Generalversammlung vom 15. Mai 2024 gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung. Der Vergütungsbericht für das Jahr 2024 wurde in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung genehmigt. Erhöhung des bedingten Kapitals für Beteiligungspläne sowie Anpassung der Statuten Der Verwaltungsrat beantragte eine Erhöhung des bedingten Kapitals und eine entsprechende Anpassung der Statuten zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft im Rahmen von Verwaltungsrats- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Diese Anträge wurden genehmigt. Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat Antoine Spillmann wurde als Präsident des Verwaltungsrats und Anthony Maarek, Jeremy Smouha, Carlos Esteve, Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine Amtszeit bis zum Ende der Generalversammlung 2026 gewählt. Entscheidungen zu den Vergütungen Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten auch sämtliche Vergütungsvorschläge, einschliesslich der rückwirkenden aktienbasierten Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Antoine Spillmann, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken. GAM ist im Laufe des Jahres 2024 in eine Phase neuer Stabilität und strategischer Dynamik eingetreten. Mit der heutigen Generalversammlung und der Zustimmung der Aktionäre zu allen vorgeschlagenen Traktanden haben wir einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg zur Transformation gemacht. Mit Blick auf das Jahr 2025 und darüber hinaus sind wir weiterhin fest entschlossen, nachhaltiges Wachstum, eine starke Anlageperformance und langfristigen Wert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen.» Die detaillierten Ergebnisse der einzelnen Traktanden, die Biografien der gewählten Verwaltungsratsmitglieder und weitere Informationen zur Generalversammlung finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.gam.com/agm2025 (http://www.gam.com/agm2025). GAM Investments bietet einzigartige und differenzierte Anlagelösungen in den Bereichen Investment und Wealth Management. Ihr Ziel ist es, die finanzielle Zukunft ihrer Kundinnen und Kunden zu schützen und zu verbessern. Das Unternehmen zieht die besten Talente an und ermöglicht ihnen, eine führende Rolle in der Investmentbranche einzunehmen, Innovationen zu entwickeln und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf CHF 16.3 Milliarden. GAM Investments verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und eine breite geografische Präsenz mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz. 