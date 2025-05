EQS-News: cyan AG wächst 2024 stark und steigert Profitabilität deutlich – CEO übergibt nach erfolgreicher Neuausrichtung

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Personalie

cyan AG wächst 2024 stark und steigert Profitabilität deutlich – CEO übergibt nach erfolgreicher Neuausrichtung



15.05.2025

Operativer Konzernumsatz steigt auf EUR 7,1 Mio. (2023: EUR 4,7 Mio.)

Signifikante Verbesserung des EBITDA auf EUR -1,5 Mio. (2023: EUR -4,5 Mio.)

Endkundenbasis um 86 % deutlich gesteigert

Investitionen in Entwicklung und Vertrieb für weiteres Wachstum geplant

Ausblick 2025: deutliche Verbesserung bei Umsatz und EBITDA erwartet

CEO Thomas Kicker wechselt zu Magenta Österreich – Nachfolgeprozess gestartet

München, 15. Mai 2025 – cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2024 vorgelegt und bestätigt die Mitte März gemeldeten vorläufigen Zahlen. Der operative Konzernumsatz stieg um mehr als 50 % auf EUR 7,1 Mio. (2023: EUR 4,7 Mio.). Das deutliche Umsatzwachstum spiegelt sich auch im operativen Ergebnis (EBITDA) wider. Dieses lag mit EUR -1,5 Mio. signifikant über dem Vorjahr (2023: EUR -4,5 Mio.) und unterstreicht die vielversprechende Entwicklung des Unternehmens. Die Fortschritte basieren auf der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie bei gleichzeitiger Kostendisziplin – ein Prozess, der von CEO Thomas Kicker zusammen mit CTO und Gründer Markus Cserna vorangetrieben wurde. Herr Kicker wird das Unternehmen zum 31. Juli 2025 verlassen, um eine neue Aufgabe als CEO von Magenta Telekom in Österreich zu übernehmen. Der Aufsichtsrat hat einen namhaften Headhunter mit einer strukturierten Suche einer Nachfolgerin beziehungsweise eines Nachfolgers beauftragt. Die Suche läuft bereits auf Hochtouren.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Die fortschreitende Digitalisierung aller Industrien und des Alltags wird durch den immer breiteren Einsatz von KI weiter beschleunigt. Daher ist es erforderlich, sich mit modernster Technologie vor Cybergefahren zu schützen. In diesem dynamischen Umfeld bietet ein früher und intensiver Einsatz von unser KI-gestützten ‚Gefahren-Intelligenz‘ einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Mit der Strategie, Endkunden via Partnerschaften mit Telekommunikationsunternehmen zu schützen, und mit der Einführung von ‚cyan Guard 360‘ zum Schutz für den Mittelstand liefern wir passende Marktlösungen. Damit ist cyan exzellent für weiteres Wachstum positioniert – strategisch, technologisch und operativ. Es ist mir eine große Ehre, diesen Kurs gemeinsam mit Markus Cserna und einem starken Team mitzugestalten. Als CEO von Magenta Telekom in Österreich werde ich ab August 2025 ein neues persönliches Kapitel aufschlagen, weiß cyan aber für die Zukunft bestens aufgestellt und in starken Händen.“



Deutliches Wachstum und steigende Profitabilität im Jahr 2024

Einer der zentralen Treiber der guten Geschäftsentwicklung ist der Ausbau der Endkundenbasis. Diese konnte mit einem Plus von 86 % gegenüber dem Vorjahr noch deutlich stärker gesteigert werden als noch 2023 mit einem Zuwachs von +71 %. Der Großteil dieses Wachstums resultiert aus den wiederkehrenden Umsätzen mit Bestands- und Neukunden, was die hohe Stabilität und Planbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht. Darüber hinaus wurden bestehende Partnerschaften weiter ausgebaut und neue Marktsegmente erschlossen. Zusammen mit Orange Spanien, dem zweitgrößten Telekommunikationsanbieter in Spanien, und Orange Belgium, einem der größten Telekommunikationsanbietern in Belgien, wurden erfolgreiche Produktlaunches realisiert und somit zwei weitere Neukunden aus der Orange-Gruppe gewonnen. cyans Cybersecurity-Lösungen werden in beiden Märkten sowohl im Geschäfts- als auch Privatkundensegment angeboten – tarifintegriert und als eigenständige Mehrwertlösung.



Zudem hat das Unternehmen auch erste Schritte abseits des Kerngeschäfts initiiert. Nach dem ersten Pilotversuch in der Versicherungsbranche mit wefox und Allianz Partners steht cyan nun auch mit einigen anderen Versicherungsunternehmen im Gespräch. Zudem hat cyan ein neues Geschäftsfeld mit einem Produkt speziell für den Mittelstand aufgebaut, das cyan konzipiert und entwickelt hat.



Führungswechsel aus Position der Stärke – strategische Kontinuität gewährleistet

Unter der Leitung von Thomas Kicker hat cyan eine tiefgreifende Transformation durchlaufen. Mit dem klaren Fokus auf Cybersecurity und dem erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des I-New-Geschäfts hat Herr Kicker die strategische Neuausrichtung des Unternehmens konsequent vorangetrieben – und dabei gemeinsam mit CTO Ing. Markus Cserna sowohl die technologische Positionierung als auch die operative Leistungsfähigkeit deutlich gestärkt. Die Geschäftszahlen 2024 sind ein deutliches und schönes Ergebnis dieser richtigen Entwicklung.



Zum 31. Juli 2025 wird Thomas Kicker das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um als CEO von Magenta Telekom in Österreich eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Der Aufsichtsrat dankt ihm für seine herausragende Leistung und die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Suche nach einer Nachfolge wurde angestoßen, mit dem Ziel, schnellstmöglich eine neue oder einen neuen CEO zu präsentieren. Sollte es nach Kickers Abgang noch keinen neuen CEO geben, wird CTO Ing. Markus Cserna ab 1. August 2025 als Alleinvorstand vorübergehend die operative Führung übernehmen.



Weiteres Wachstum für 2025 geplant, Q1 2025 erfolgreich

Die strategische Fokussierung im Geschäftsjahr 2024 und die operative Weiterentwicklung bilden eine gute Ausgangsbasis für weiteres Wachstum im Jahr 2025. Im laufenden Geschäftsjahr konnte cyan bereits mit Claro Chile den lateinamerikanischen Markt und mit einem neuen MVNO (Mobile Virtual Network Operator) den mexikanischen Markt erschließen. 2025 wird cyan voraussichtlich noch in weitere interessante Märkte expandieren.



Ein anderer Meilenstein ist die Markteinführung von „cyan Guard 360“. Das Produkt ist speziell auf die Bedürfnisse des Mittelstands zugeschnitten. Die leicht zu bedienende Cybersecurity-Lösung wird als „First-Line-of-Defense“ eingesetzt und neben bestehenden Antivirus-Lösungen integriert. Speziell kleine und mittelständische Unternehmen verfügen häufig nur über sehr geringe Ressourcen für Cybersecurity und sind vermehrt Ziel von Cyberattacken wie Phishing. Diesen Unternehmen bietet cyan nun eine effiziente, zuverlässige und zugleich kostengünstige Cybersecurity-Lösung an.



Für das laufende Geschäftsjahr 2025 geht das Management von einem weiteren Umsatzwachstum auf EUR 8,4 Mio. bis 9,2 Mio. aus. Das EBITDA wird sich voraussichtlich erneut signifikant verbessern mit dem Ziel, eine schwarze Null zu verzeichnen. Um dies zu erreichen, sollen neue Marktpotenziale konsequent erschlossen werden. Dazu gehören auch weitere Investitionen vor allem in den Bereich Go-to-Market mit einem größeren und stärkeren Vertriebsteam. Ziel dabei ist es, die Kunden aktiver zu begleiten und eine bessere partnerschaftliche Betreuung über die gesamte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Gleichzeitig soll die Marktdurchdringung speziell im Telekommunikationssektor weiter gesteigert werden, um zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen.



Im ersten Quartal 2025 steigerte cyan die Zahl der Endkunden im Vergleich zum Vorjahr um 93 % und erreichte zugleich die angestrebte Profitabilität.





Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetz-Internetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, welche diese dann unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderem die Orange Group, der Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com





cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de

