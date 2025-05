^GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich kündigte

YBUOJ (https://www.ybuoj.org) die Einführung seines neuen KI- Risikobewertungssystems an. Dieses System kann das Risikoniveau des Nutzerverhaltens auf der Plattform in Echtzeit bewerten und gehört derzeit zu den wenigen Risikomanagementtechnologien in der Branche mit automatischer, dynamischer und intelligenter Erkennungsfähigkeit. ?Wir wollen nicht nur Probleme lösen, sondern sie vorhersagen und verhindern", erklärte YBUOJ-CEO Berton Hosea in einer internen Strategiebesprechung. ?Die Einführung dieses KI-Risikobewertungssystems ist ein entscheidender Meilenstein in YBUOJs langfristigem Engagement für Sicherheitsmechanismen und den Aufbau eines intelligenten Handelsökosystems. Es ermöglicht den Nutzern ein sichereres Gefühl und gibt der Plattform eine vorausschauende Perspektive im Umgang mit komplexen Finanzrisiken." Das neu veröffentlichte KI-Risikobewertungssystem von YBUOJ ist nicht einfach ein Anhang traditioneller KYC- und AML-Prozesse, sondern ein vollständiges, eigenständig arbeitendes technisches System. Es erstellt durch die integrierte Analyse historischer Verhaltensdaten der Nutzer ein multidimensionales Risikobewertungsmodell. Im traditionellen Finanz-Risikokontrollsystem reagieren Plattformen in der Regel erst dann, wenn Nutzer auffällige Verhaltensweisen zeigen - ein ?nachträglicher Verteidigungsmechanismus" mit passivem Schutz. Das KI-System von YBUOJ durchbricht diese Begrenzung vollständig, indem es ein Risikokontrollsystem für den gesamten Lebenszyklus aufbaut und somit einen geschlossenen Kreislauf von ?präventiver Erkennung, Echtzeit-Reaktion und nachträglicher Überprüfung" realisiert. ?In Zukunft werden alle Finanzplattformen gezwungen sein, auf intelligentere Risikomanagementsysteme umzusteigen", sagte Berton Hosea. ?Wir glauben, dass es besser ist, mit einem KI-System Risikofaktoren proaktiv zu identifizieren und potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig zu unterbrechen, anstatt nach dem Ausbruch von Problemen reaktiv zu handeln. Nur so ist das Vermögen der Nutzer wirklich sicher." Berton Hosea betonte, dass dieses System ein wichtiger Ausgangspunkt für die Plattform sei, um ?intelligente Compliance" und ?intelligente Sicherheit" zu erreichen, und gleichzeitig eine strategische Säule darstelle, um die Plattform auf ein global höheres Niveau zu bringen. Mit der zunehmenden Zahl von Marktteilnehmern wird die Handelssicherheit von Krypto-Plattformen zum Kern der Wettbewerbsfähigkeit. YBUOJ ist in diesem Bereich deutlich führend, und seine Strategie ?KI + Sicherheit" zeigt bereits langfristigen Wert. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb7fdb15-4979-46bf-ac49- 26326c4c6f88/de °