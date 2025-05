Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Wochenschluss - US-Daten bremsen etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag etwas weiter von ihren Verlusten der ersten drei Handelstage der Woche erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,23 Prozent auf 130,43 Punkte. Im Gegenzug fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,59 Prozent.

Infolge der Annäherung im Zollstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten von Anfang dieser Woche war der Bund-Future in der Nacht auf Donnerstag bis auf 129,13 Punkte gefallen. Danach setzte eine kräftige Gegenbewegung ein, die am Freitag von US-Konjunkturdaten etwas gebremst wurde.

Am Markt wurde auf die von der Universität Michigan erhobenen Inflationserwartungen der Verbraucher verweisen. Diese sind im Mai auf kurze Sicht überraschend und deutlich angestiegen, was es der US-Notenbank erschweren könnte, die Leitzinsen recht bald zu senken. Entsprechend kam die Erholung am Anleihenmarkt ins Stocken./la/jha/