Aktien New York Schluss: Rücksetzer wegen US-Bonitätsabstufung verpufft

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moodys hat die Anleger in New York am Montag nicht lange beeindruckt. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte im Handelsverlauf ins Plus und schloss 0,32 Prozent höher mit 42.792,07 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich 0,09 Prozent fester mit 5.963,60 Punkten. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es letztlich um ebenfalls 0,09 Prozent auf 21.447,05 Punkte hoch. In der vergangenen Woche hatte vor allem die Tech-Börse Nasdaq deutlich zugelegt.

Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management, verwies darauf, dass der Schritt von Moody's keine Überraschung und "technisch gesehen eine späte Angleichung an die Einstufung der anderen Ratingagenturen" sei. Mit Moody's verloren die USA auch bei der letzten großen Ratingagentur die Spitzennote für die Bonität. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung. Dieser Schritt "war längst überfällig", schrieb Dirk Chlench, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Denn die Vereinigten Staaten verzeichneten trotz guter Konjunktur Jahr für Jahr hohe Finanzierungsdefizite. Die Schulden des Gesamtstaats seien mittlerweile auf rund 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geklettert und Besserung sei nicht in Sicht./gl/he