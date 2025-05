GNW-News: Duck Creek Technologies gibt Tyler Jones als neuen Chief Marketing Officer bekannt

^BOSTON, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der globale

Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden-/Unfall- sowie der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet, gibt die Ernennung von Tyler Jones zum Chief Marketing Officer (CMO) bekannt. Als CMO ist Herr Jones für das strategische Marketing und die Markenbildung von Duck Creek verantwortlich und treibt damit die globale Expansion des Unternehmens und seine Führungsrolle als Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Schaden- und Unfallversicherung voran. ?Tyler ist ein erfahrener Marketingexperte und eine Führungspersönlichkeit, die genau weiß, wie wir unseren Kunden und unserem Ökosystem von Partnern einen Mehrwert bieten können", so Mike Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. ?Er verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz beim Aufbau und der Skalierung von erstklassigen Marketingorganisationen für Unternehmen im Bereich der cloudbasierten Software. Ich heiße ihn herzlich im Team von Duck Creek willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit, um unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Marktführerschaft auszubauen." Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung an der Schnittstelle von Technologie, Versicherungen und Kundenerfahrung wechselt Tyler von CLARA Analytics, wo er Wachstumsinitiativen und kommerzielle Partnerschaftsprogramme für die Einführung von KI-gestützten Lösungen leitete, zu Duck Creek. ?Ich fühle mich geehrt und freue mich, in dieser für die Versicherungsbranche so wichtigen Zeit zu Duck Creek zu stoßen", so Tyler Jones. ?Duck Creek ist ein visionäres Unternehmen, das die Art und Weise, wie Versicherer arbeiten und ihre Kunden bedienen, verändert. Ich bin beeindruckt von der Unternehmenskultur, den Produkten und dem kundenorientierten Ansatz des Unternehmens. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team von Duck Creek und seinen Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere Marke zu stärken, unsere Zielgruppen anzusprechen und Geschäftsergebnisse zu erzielen." Tyler hatte wichtige Positionen bei Kaiser Permanente und AIG inne, wo er groß angelegte digitale Transformationen vorantrieb. Bei Kaiser Permanente leitete er eine mehrjährige, 250 Millionen US-Dollar teure Überarbeitung des Umsatzzyklus und der medizinischen Abrechnungssysteme für Verbraucher. Als Global Head of Data Strategy bei AIG konzentrierte er sich auf die Nutzung von Daten zur Unterstützung strategischer Entscheidungen und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Bei CLARA Analytics setzte Tyler seine kundenorientierten Strategien fort und stellte sicher, dass die Kunden den optimalen Nutzen aus der KI-Plattform des Unternehmens ziehen konnten. Seine Führungsqualitäten trugen maßgeblich dazu bei, dass CLARA innerhalb weniger Monate nach der Implementierung einen überzeugenden ROI für seine Kunden erzielen konnte. Jones hat einen Bachelor-Abschluss in Marketing von der University of Utah und einen Master of Business Administration von der UCLA Anderson School of Management. Über Duck Creek Technologies Duck Creek Technologies ist ein globaler Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Sach- und Unfall- (P&C) sowie der allgemeinen Versicherungsbranche neu definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-suite/) erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-ondemand/) verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com (http://www.duckcreek.com/), um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/duck-creek- technologies) und X (https://twitter.com/DuckCreekTech). Medienkontakte:? Marianne Dempsey/Tara Stred duckcreek@threeringsinc.com (mailto:duckcreek@threeringsinc.com)? °