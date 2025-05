Aktien Europa Schluss: Aufwärtstrend hält an - Vage Ukraine-Hoffnungen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Aufwärtstrend an Europas Aktienmärkten hält an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Dienstag 0,51 Prozent höher mit 5.454,65 Punkten. Für den Schweizer SMI ging es um weitere 0,41 Prozent auf 12.408,03 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 ("Footsie") gewann 0,94 Prozent auf 8.781,12 Punkte.

Zu Wochenbeginn hatten sich die Indizes - ähnlich wie in New York - nur wenig beeindruckt von der US-Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur Moody's gezeigt. Nun stützte die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine die Kurse. Nach seinem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin schürte US-Präsident Donald Trump entsprechende Hoffnungen. Er stellte sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht.

Allerdings nannte Trump keine Details - und wurde einmal mehr dafür kritisiert, bei seinen Friedensbemühungen nicht genügend Druck auf Moskau auszuüben. Zudem betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er lehne mögliche russische Bedingungen für eine Waffenruhe wie etwa den Abzug ukrainischer Truppen aus annektierten Gebieten im eigenen Land ab. Die EU-Staaten und Großbritannien setzten angesichts des anhaltenden Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Russland-Sanktionen in Kraft./gl/he