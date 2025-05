Börse Frankfurt-News: "Es fließt viel Geld in die globalen Indizes"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Ein deutlicher Kaufüberhang herrscht im Handel mit ETFs. Gesucht sind vor allem Welt-Indizes, Rüstungs- und Technologie-Tracker. Auch ETFs mit Unternehmensanleihen und Gold-ETCs werden gekauft.

20. Mai 2025. Die gute Stimmung an den Aktienmärkten sorgt weiterhin für starke Nachfrage nach den an der Börse Frankfurt gehandelten Indexfonds. "Wir hatten insgesamt ca. 80 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", blickt Holger Heinrich von der Baader Bank AG auf die vergangenen Handelstage zurück. Zugegriffen wird vor allem bei den globalen ETFs. Auf der Einkaufliste stehen verschiedene MSCI World-Varianten wie der MSCI World Socially Responsible (IE00BK72HM96), der MSCI World Swap (LU0659579733), der MSCI World Selection (IE000V6KDJC9) und der MSCI High Dividend (IE000NS5HRY9).

Beliebt ist zudem unverändert der MSCI World ex USA (IE0009BI8Z04), der schon in den vergangenen Wochen bei den Anlegerinnen und Anlegern stark im Fokus stand. Frank Mohr von der Société Générale berichtet von Käufen der MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983) und Amundi (IE000BI8OT95) sowie des Vanguard FTSE Developed World (IE00BKX55T58). Als Erklärung verweist er auf viele Sparplanausführungen zur Monatsmitte. "Da fließt immer viel Geld in die globalen Indizes".

Gemischtes Bild bei US-Indexfonds

Noch stärker nachgefragt waren diesmal laut Mohr die US-Indexfonds. Nachdem diese zuletzt mehrheitlich abgegeben wurden, überwiegen aktuell wieder Käufe. Ganz weit oben im Umsatz-Ranking steht der iShares S&P 500 (IE00B5BMR087). Sehr beliebt sind aber auch der BNP Easy S&P 500 (FR0011550177) und der iShares Nasdaq 100 (DE000A0F5UF5). Heinrich berichtet von Käufen US-amerikanischer Nebenwerte, namentlich des Invesco S&P Small Cap 600 (IE00BH3YZ803). Für verschiedene Tracker des S&P 500 sieht er auch Verkäufe (IE000QF66PE6, IE00BM67HW99, IE000LAP5Z18).

Auch bei den europäischen ETFs mischen sich laut Heinrich "immer wieder Verkäufe unter die Transaktionen". Zuletzt waren diese Indexfonds sehr stark nachgefragt worden. Abgaben sieht der Händler für den Amundi STOXX Europe 600 (LU1574142243) sowie für ETFs mit Dividendenbezug, wie den Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG (IE000WQ16XQ4). Mehrheitlich gekauft wurden der HSBC EURO STOXX 50 (IE00B4K6B022), der Xtrackers MSCI Europe ESG (IE0004ZJGWT9) und der UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS (LU1600334798).

Abseits der westlichen Märkte konstatiert Mohr einige Käufe des iShares Core MSCI EM IMI (IE00BKM4GZ66) und des UBS ETF (LU) Core MSCI EM (LU0480132876).

Rüstung und Technologie stehen stark im Fokus

Bei den Branchen-ETFs sind Unternehmen der Rüstungsindistrie wie in WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98), VanEck Defense (IE000YYE6WK5) und Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3) unverändert die Umsatztreiber, wie Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, erklärt.

Besonders beliebt sind laut Mohr zudem der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) und der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51). "Die Tech-Käufer sind wieder zurückgekommen". Größeres Interesse bestehe zudem an den Segmenten Health Care (IE00BYZK4669, IE00BYZK4776) und Financials (IE000KYX7IP4). "Die jüngsten Nachrichten aus dem Bankenbereich waren nicht so schlecht", sucht Mohr nach möglichen Hintergründen.

Unternehmensanleihen werden gekauft

Bei den Anleihen liegt der Fokus unverändert auf den Geldmarktprodukten, die "kräftig gekauft werden". Mohr sieht aber auch einige Käufe von Trackern mit Unternehmensanleihen. Gesucht werden der iShares EUR High Yield Corp Bond (IE00B66F4759) und der iShares Core EUR Corp Bond (IE00B3F81R35).

Bei den Rohstoff-ETCs beobachtet Orlemann Investments in den Invesco Physical Gold (IE00B579F325). Der Handel mit Kryptowährungen sei hingegen "komplett eingeschlafen".

Von Thomas Koch, 20. Mai 2025, Deutsche Börse AG ©

