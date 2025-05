EQS-News: Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 – Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.

EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 – Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.



20.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 – Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.



ÖFFENTLICHES ANGEBOT

Angebot zur Zeichnung neuer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446) zum Emissionspreis von 100 % je Teilschuldverschreibung und einem festen Zinssatz von 11-12,5% p.a.

Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils EUR 100,00

Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot an Privatanleger startet heute, am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und Litauen sowie in Deutschland am 22. Mai 2025, 09:00 MESZ / 10:00 OESZ

Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 MESZ* (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung)

Der endgültige Zinssatz und das Gesamtvolumen der zu begebenden Anleihen werden am oder um den 30. Mai 2025 bekannt gegeben



Tallinn, Estland, 20.Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft derIute Group, einer führenden europäische Finanzgruppe, hat heute das öffentliche Angebot für die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland gestartet.



BEDINGUNGEN DES ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS

Das Gesamtvolumen der neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 von bis zu EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 100,00. Der Zinssatz, der während der ersten 48 Monate nach dem Emissionstag der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 halbjährlich und danach vierteljährlich bis zum Fälligkeitstag zu zahlen ist, wird voraussichtlich zwischen 11-12,5% p.a. liegen. Der endgültige Zinssatz und das Volumen der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 werden am oder um den 30. Mai 2025 auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungsangebote bekannt gegeben. Die Emission der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio. dient dem teilweisen Umtausch der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin in die EUR-Anleihen 2025/2030, die den Inhabern der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin angeboten werden, die bereit sind, an dem Angebot teilzunehmen, sowie der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und allgemeinen Unternehmenszwecken (einschließlich des Wachstums des Kreditportfolios der Gruppe).

Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446).



ZEICHNUNGSVORGANG

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot an Privatanleger beginnt heute, am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und Litauen. Die Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt am 22. Mai 2025, 09:00 MESZ / 10:00 OESZ.

Die Zeichnungsfrist* endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

*Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für die Annahme von Aufträgen zu erfahren.

Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder um den 6. Juni 2025 erfolgen.



ZULASSUNG ZUM HANDEL

Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 6. Juni 2025 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.



INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das Zeichnungsangebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

Webcast in estnischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_t3YGJUmETW2mCdpnyWHCSA

Webcast in englischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_61hdZ3BVRQqkGh2AJSb1Gw

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/prospectus/.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: https://iute.com/investor/prospectus/.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) agiert als Sales und Listing Agent. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen für die Zeichnung der EUR-Anleihe 2025/2030 sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter: https://iute.com/investor/prospectus/.



INVESTORENINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich bitte an:

Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com

LHV Pank - Herr Silver Kalmus E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee

Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com



ABGEGEBENE WILLENSERKLÄRUNGEN IM RAHMEN DER EINLADUNG ZUM UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT

Um Zweifel auszuschließen, wird davon ausgegangen, dass Inhaber der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin, die zuvor ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Einladung zum Bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebot bekundet haben, auf der Grundlage ihrer früheren Angaben am Umtausch- und Cash-Tender-Angebot teilnehmen, sofern sie der Emittentin innerhalb der Umtauschfrist nichts anderes mitteilen.



Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: investor@iute.com

Telefon: +372 622 9177



Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2140918 20.05.2025 CET/CEST