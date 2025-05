EQS-News: SAF-HOLLAND blickt auf starke operative Performance in einem herausfordernden Marktumfeld zurück – Hauptversammlung 2025 stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten zu

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SAF-HOLLAND blickt auf starke operative Performance in einem herausfordernden Marktumfeld zurück – Hauptversammlung 2025 stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten zu



SAF-HOLLAND blickt auf starke operative Performance in einem herausfordernden Marktumfeld zurück – Hauptversammlung 2025 stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten zu

Dividende in Höhe von 0,85 Euro je Aktie beschlossen

Neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt

Bessenbach, 20. Mai 2025. SAF-HOLLAND, einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Resilienz seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. „Wir konnten zeigen, wie robust das Unternehmen aufgestellt ist und wie schnell und wirkungsvoll wir auf konjunkturelle Herausforderungen reagieren können. Eine Fähigkeit, die uns auch gegenwärtig, in einer Zeit, in der viele geopolitische Konflikte andauern, auf Kurs hält,“ sagte Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und Chief Executive Officer der SAF-HOLLAND SE, während der heutigen ordentlichen Hauptversammlung in Lohr am Main.

In seiner Rede blickte Alexander Geis auf das Geschäftsjahr 2024 zurück, in dem trotz eines schwachen Marktumfeldes mit einer bereinigten EBIT-Marge von 10,1 % ein neuer Rekordwert erzielt wurde. Die breit diversifizierte Kundenstruktur mit einem starken Anteil des weniger zyklischen Ersatzteilgeschäfts sowie die frühzeitige Kostenanpassung an das niedrigere Nachfrageniveau waren ausschlaggebend, dass 2024 ein erfolgreiches Jahr für SAF-HOLLAND wurde.

Ein weiteres Schwerpunktthema der Rede war die neue Unternehmensstrategie „drive2030“, welche die Erfolge der Strategie 2025 fortschreibt und auf Basis der bedeutsamsten Stärken von SAF-HOLLAND konkrete strategische Ziele definiert, um zukünftig der vertrauenswürdigste Partner seiner Kunden weltweit zu sein. Bis 2030 strebt SAF-HOLLAND eine organische Steigerung des Konzernumsatzes auf mehr als 2,5 Mrd. Euro an. Aus Übernahmen wird ein zusätzlicher Umsatzbeitrag von mindestens 500 Mio. Euro erwartet, sodass der Konzernumsatz im Jahr 2030 mehr als 3,0 Milliarden Euro betragen soll. Bei einer erfolgreichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung – verbunden mit einem robusten Ersatzteilgeschäft – wird mit einer bereinigten EBIT-Marge in einer Bandbreite von 10 % bis 12 % gerechnet.

Zu den Geschäftsaussichten im laufenden Jahr sagte der Vorstandsvorsitzende: „Aufgrund unserer starken Marktposition und unseres breiten Produktionsnetzwerks können wir mit einem umfangreichen Maßnahmenplan potenziell negativen Auswirkungen der aktuellen Handelskonflikte entgegenwirken und blicken daher zuversichtlich auf das Jahr 2025.“

Mit rund 80 persönlich anwesenden Aktionären und einer Präsenzquote von 67,71 % des Grundkapitals stieß die Hauptversammlung der SAF-HOLLAND SE erneut auf ein erfreuliches Interesse. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit breiter Mehrheit zu und folgten dabei unter anderem dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats, eine Dividende in Höhe von 0,85 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 49,9 % des auf die Anteilseigner der Muttergesellschaft entfallenden Periodenergebnisses des SAF-HOLLAND Konzerns und liegt damit am oberen Ende der im Rahmen der Dividendenpolitik definierten Spanne von 40 % bis 50 %.

Weiterhin befürwortete die Hauptversammlung den Vorschlag zur Vergrößerung des Aufsichtsrats von fünf auf sechs Mitgliedern und wählte nach der angekündigten Amtsniederlegung von Frau Ingrid Jägering mit Frau Dagmar Rehm und Herrn Hans-Werner Kaas zwei neue Mitglieder des Aufsichtsrats. Frau Rehm wurde in der anschließenden Sitzung des Aufsichtsrats zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt, Herr Carsten Reinhardt zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2025 nebst sämtlichen Begleitdokumenten sind auf der Webseite der SAF-HOLLAND SE im Bereich Investor Relations unter dem Punkt Hauptversammlung einsehbar: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/hauptversammlung

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

