HEIDELBERG startet mit erfolgreicher Messe China Print gestärkt ins neue Geschäftsjahr 2025/26 – Messeerwartungen übertroffen

Verpackungsdruck treibt auch in China das Wachstum

Zahlreiche Investitionen im Verpackungsbereich in neueste Sheetfed-Technologie führen zu hoher Auslastung der Produktion in China

Erstes industrielles Digitaldrucksystem Jetfire 50 in China verkauft

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) zieht eine positive Bilanz ihrer Teilnahme an der Messe China Print 2025, die vom 15. bis 19. Mai in Peking stattfand. Besonders Kunden im Verpackungsbereich investierten in moderne Sheetfed-Technologie von HEIDELBERG. In Summe wurden knapp 350 Druckwerke verkauft und damit die Erwartungen des Unternehmens übertroffen. „Das hohe Interesse an Innovationen und Angeboten auf unserem Stand hat die Position von HEIDELBERG unter den führenden Marktteilnehmern in China eindrucksvoll bestätigt“, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. „Wir konnten viele Kunden mit unseren integrierten Lösungen für den Verpackungs- und Akzidenzdruck aus einer Hand, darunter viele aus lokaler Produktion, überzeugen. Der damit erzielte Auftragseingang gibt uns Rückenwind für das im April angelaufene Geschäftsjahr.“

Als größte Messe der Druckindustrie in China, die alle vier Jahre stattfindet, zog die Veranstaltung rund 120.000 Besucher an, darunter auch zahlreiche Gäste aus Gesamtasien und Übersee, wobei HEIDELBERG den größten Besucherzuspruch verbuchen konnte. Neben den Vorortbesuchen verfolgten rund 1,3 Million Menschen zudem die Live-Präsentationen von HEIDELBERG online.

„Der Verpackungsdruck erweist sich auch in China als Wachstumstreiber für unser Geschäft“, so Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender bei HEIDELBERG. „Diese Entwicklung unterstreicht unsere Wachstumsstrategie, das Portfolio als Systemintegrator für dieses wichtige Marktsegment kontinuierlich und gezielt auszubauen. Zudem profitiert das Unternehmen von seinem umfangreichen Vertriebs- und Servicenetzwerk sowie der lokalen Produktion, mit der wir einen großen Teil der Nachfrage in China bedienen können.“

Verpackungsdruck als Wachstumstreiber

Der chinesische Verpackungsmarkt ist für HEIDELBERG ein Wachstumstreiber, mit einer jährlichen Steigerung papierbasierter Verpackungen von rund vier Prozent. Nahezu 50 Prozent der chinesischen Druckindustrie entfallen auf Verpackungen und Etiketten, Tendenz weiter steigend. Zahlreiche auf der China Print erzielten Abschlüsse unterstreichen diese Entwicklung:

So erhielt HEIDELBERG einen Auftrag über zwei Speedmaster XL 106 Peak Performance Maschinen von einen führenden Verpackungsdrucker in Nordchina mit insgesamt 13 Druckwerken.

Ein Verpackungshersteller in Ostchina investierte in zwei Speedmaster XL 75 Maschinen mit insgesamt 19 Druckwerken, der damit seine bereits im Jahr 2024 getätigten Investitionen in eine Speedmaster XL 106 und eine weitere Speedmaster XL 75 mit FoilStar Technologie ergänzt.

Zudem erhielt HEIDELBERG von einem Verpackungskunden in Südchina einen Auftrag für zwei Speedmaster CX 104 mit langer Konfiguration und UV- Technologie. Das Unternehmen, das erst 2016 gegründet wurde, setzt besonders auf die Qualität, Effizienz und Produktivität der Speedmaster CX 104, die HEIDELBERG lokal in China produziert. Mit den neuen UV-Maschinen will das Unternehmen sein Geschäft von Standard-Verpackungen auf hochwertige Verpackungen wie Spirituosen und Kosmetika ausweiten.

Digitalsystem Jetfire 50 feiert Messepremiere in Asien

Der Digitaldruck gewinnt auch in China an Bedeutung. Daher stellte die erstmalige Präsentation der Jetfire 50 von HEIDELBERG auf einer asiatischen Messe für viele Besucher auch ein besonderes Highlight dar. HEIDELBERG zeigte die industrielle Inkjet-Druckmaschine zusammen mit einem kompletten digitalen Ökosystem bestehend aus Maschine, Software, Verbrauchsmaterialien, Service und Beratung. Über die neue Software Prinect Touch Free lässt sich das System in eine hybride Produktionsumgebung mit dem Offsetdruck integrieren, in der die Software über den effizientesten und kostengünstigsten Produktionsweg eines Auftrags entscheidet - unterstützt durch Künstliche Intelligenz.

Erster chinesischer Anwender einer Jetfire 50 ist Shengda Printing Technology, das größte Web-to-Print Unternehmen in China, das sich weiter auf Wachstumskurs befindet und einem jährlichen Umsatz von rund 375 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation kontinuierlich voran und fokussiert zunehmend auf den Digitaldruck.

„Der chinesische Markt treibt Innovationen in der Druckbranche voran und die China Print hat gezeigt, dass auch die hiesige Druckindustrie den weltweiten Trends folgt. Es wird mehr und mehr in hochautomatisierte, effiziente und durchgehend integrierte Lösungen investiert. Hinzu kommt die steigende Nachfrage des Endkunden nach nachhaltigeren, papierbasierten Verpackungen. In Summe sind die digitalisierten Lösungen von HEIDELBERG für diesen bedeutenden Markt besonders attraktiv“, so Otto abschließend.

Messepräsentation mit Fokus auf Digitalisierung für mehr Effizienz und höhere Produktivität

Die auf über 2.000 qm vorstellten Lösungen für den Verpackungs- und Akzidenzdruck fokussierten auf mehr Effizienz und Produktivität, die hybride end-to-end Produktion mit Offset- und Digitaldruck und gesteuert mit Prinect Touch Free, die Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten sowie die digitale Transformation der Branche. Die HEIDELBERG Präsentation hob sich besonders durch eine interaktive „Customer Journey“ mit über 100 digitalen Touchpoints, dem Experience Center „Digitalisierung“ und einer umfangreichen Applikationsgalerie mit nahezu 100 Endprodukten als Pool der Möglichkeiten von den Marktbegleitern ab.

Über HEIDELBERG

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Bild 1: Mit dem erfolgreichen Verlauf der Messe China Print startet HEIDELBERG gestärkt in das erste Quartal des Geschäftsjahres.

Bild 2: Als größte Messe der Druckindustrie in China, die alle vier Jahre stattfindet, zog die Veranstaltung rund 120.000 Besucher an, darunter zahlreiche Gäste aus Gesamtasien und Übersee, wobei HEIDELBERG den größten Besucherzuspruch verbuchen konnte.

Bild 3: Die Live-Präsentationen am Messestand von HEIDELBERG waren stehts gut besucht. Auch in China treibt der Verpackungsdruck das Wachstum. Zahlreiche Verpackungskunden investierten in moderne Sheetfed-Technologie von HEIDELBERG.

Bild 4: Das industrielle Digitaldrucksystem Jetfire 50 feierte Premiere auf einer Messe in Asien. Shengda Printing Technology ist die größte Onlinedruckerei in China und zugleich der erste Jetfire 50 Kunde des Landes.

Bild 5: Die HEIDELBERG Präsentation hob sich besonders durch eine interaktive „Customer Journey“ mit über 100 digitalen Touchpoints und dem Experience Center „Digitalisierung“ von den Marktbegleitern ab.

