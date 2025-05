Israels Botschafter verteidigt Gaza-Offensive

BERLIN (dpa-AFX) - Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Großoffensive auf Ziele im Gazastreifen mit hohen zivilen Opferzahlen gegen internationale Kritik verteidigt. "Wir müssen diese Hamas-Infrastruktur beseitigen, damit wir neu aufbauen können. Das müssen die Leute verstehen", sagte Prosor im Deutschlandfunk. Nur so sei ein Leben für die Menschen in Gaza ohne die Islamistenorganisation Hamas möglich.

Das Dilemma sei, die Geiseln zurück nach Hause zu bringen und gleichzeitig die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, ohne dabei die Hamas zu stärken. "Hilfe für die Bevölkerung: Auf jeden Fall, ja. Hilfe für den Terror: Die Antwort ist nein", meinte Prosor.

Seit Tagen greift die israelische Luftwaffe im Zuge einer neuen Großoffensive massiv Ziele in Gaza an. Inzwischen sind dort auch Bodentruppen im Einsatz. Viele Menschen starben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete am Morgen 60 Tote seit der vergangenen Nacht. Nach Angaben einer israelischen Behörde erreichten am Montag erstmals seit fast drei Monaten wieder Hilfsgüter das abgeriegelte Küstengebiet - aber nur in minimaler Menge./hdo/DP/men