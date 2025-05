Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Carsten Schneider/Umweltminister

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Carsten Schneider/Umweltminister:

"Als Umweltpolitiker ist Carsten Schneider bisher nicht aufgefallen. (.). Dennoch könnte er der Richtige für das Amt sein. Schneider weiß, wie man Mehrheiten organisiert, er hat an vielen Schaltstellen der zweiten Reihe gewirkt, die wenig Ruhm, aber viel Erfahrung und Kontakte mit sich bringen. Keine schlechten Voraussetzungen für das Umweltressort, das auf Kooperation angewiesen ist. (.) Wie der Sozialdemokrat sein Amt interpretieren wird, ist dennoch schwer einzuschätzen. Gerade in den ostdeutschen Kohlerevieren ist das Vertrauen in Klima- und Umweltpolitik gering. Als ehemaliger Ostbeauftragter kennt Schneider den Transformationsfrust. Es wäre eine Überraschung, würde er diesen künftig aus dem Blick verlieren."/yyzz/DP/he