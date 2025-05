Pressestimme: 'Volksstimme' zu Vorschlag eines Pflegelohnes

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Vorschlag eines Pflegelohnes:

"Der Vorstoß von Bundesfamilienministerin Karin Prien ist richtig. Denn bisher ist es so, dass etwa 70 Prozent der Pflegebedürftigen durch Angehörige gepflegt werden und sie damit das Pflegesystem um Milliarden Euro entlasten. Man muss es klar sagen, ohne die Zehntausenden Angehörigen würde das System zusammenbrechen. Unter anderem auch deshalb, weil professionelle Anbieter wie Pflegedienste teils am Limit arbeiten und in ländlichen Regionen nicht mehr jeden Pflegebedürftigen versorgen können. Für Angehörige ist es besonders schwierig, für die Pflege ihre berufliche Arbeitszeit zu reduzieren oder vorübergehend im Beruf zu pausieren. Wer sich darauf einlässt, muss massive finanzielle Nachteile in Kauf nehmen, auch für die künftige eigene Rente. Pflege macht arm, so hart muss man die Lage für Angehörige beschreiben. Eine Verbesserung der Lage der pflegenden Angehörigen überfällig. Sie verdienen die gleiche finanzielle Anerkennung wie professionelle Pflegedienste. Dazu gehören adäquate Rentenbeiträge und ein gesetzlich gesichertes Rückkehrrecht in den Job."/yyzz/DP/he