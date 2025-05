ROUNDUP: Klingbeil spricht mit US-Finanzminister über Zölle

BANFF (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck internationaler Handelskonflikte wegen der aggressiven Zollpolitik der USA sind die Finanzminister der G7-Staaten in Kanada zusammengekommen. Der deutsche Ressortchef Lars Klingbeil (SPD) traf am Rande der Konferenz in dem Ferienort Banff in den Rocky Mountains seinen US-Kollegen Scott Bessent zu einem Vier-Augen-Gespräch.

Wie es aus Delegationskreisen hieß, betonte Klingbeil die Bedeutung enger transatlantischer Beziehungen gerade in den aktuellen Herausforderungen. Er warb dafür, die Handelsstreitigkeiten schnellstmöglich beizulegen, da dadurch Unternehmen und Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks bedroht würden. Es sei ein "offener, konstruktiver Austausch" gewesen, hieß es.

US-Präsident Donald Trump hat hohe Zölle auf Waren aus aller Welt verhängt oder angekündigt und mit Kehrtwenden Verunsicherung ausgelöst. Spannungen gibt es mit der EU, aber auch mit China. Der G7-Gruppe der sieben großen Industriestaaten gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an./sam/DP/stw