Galenica setzt Umsatzwachstum weiter fort

Umsatzwachstum von 4.7% auf CHF 1'314.2 Mio.

Starkes Wachstum in allen wesentlichen Geschäftsbereichen

Guidance für 2025 bestätigt – Umsatzwachstum von 3–5% und EBIT1-Wachstum von 4–6% erwartet

Mit einem Umsatzwachstum von 4.7% auf CHF 1'314.2 Mio. in den ersten vier Monaten ist die Galenica Gruppe sehr gut in das Jahr 2025 gestartet. Damit knüpft Galenica an die Entwicklung des Vorjahres an und übertraf das Wachstum des gesamten Pharmamarktes von 4.3%2.

Wie schon in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahrs war die anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1-basierten3 Abnehmpräparaten ein wichtiger Wachstumstreiber. Auch die starke Grippewelle zu Beginn des Jahres trug insbesondere bei rezeptpflichtigen Medikamenten zum Umsatzwachstum bei. Ein weiterer Wachstumstreiber war der Vertrieb neuer Marken im Bereich Products & Brands. Im Vergleich zur Vorjahresperiode gab es einen Verkaufstag weniger, mit einer dämpfenden Umsatzwirkung von ca. 1%.

Ausblick 2025 bestätigt

Galenica bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum zwischen 3% und 5%, einem EBIT1-Wachstum zwischen 4% und 6% sowie einer Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.

Nettoumsatz Januar – April 2025 der Galenica Gruppe

Segment «Products & Care»

Der Nettoumsatz des Segments «Products & Care» belief sich in den ersten vier Monaten 2025 auf CHF 571.6 Mio., was einem Anstieg von 5.3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum war breit abgestützt über die Bereiche B2C und B2B.

Geschäftsfeld «Retail» (B2C)

Der Bereich «Local Pharmacies» (ohne Coop Vitality) steigerte den Umsatz um 4.8% auf CHF 450.8 Mio. Der Expansionseffekt auf das Wachstum betrug 1.5%, das Apothekennetz konnte um netto 4 Apotheken ausgebaut werden. Bereinigt um diesen Effekt wuchs der Bereich organisch um 3.3%. Zum Wachstum beigetragen hat einerseits eine starke Grippewelle im ersten Quartal 2025, die sich insbesondere im Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten niederschlug. Darüber hinaus hielt auch die seit dem zweiten Quartal des Vorjahres anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1-basierten Abnehmpräparaten weiter an. Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in den Apotheken hat sich ebenfalls positiv entwickelt. In den ersten vier Monaten wurden über 95’000 kostenpflichtige Gesundheits- und Beratungsleistungen erbracht, ein Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr4. Die Generika-Substitutionsrate der Galenica-Apotheken blieb per Ende April 2025 mit 77.3% auf einem hohen Niveau (Dezember 2024: 79.2%).

Der Bereich «Pharmacies at Home» erzielte einen leichten Umsatzrückgang von 2.5% auf CHF 25.1 Mio. Diese Entwicklung ist unter anderem auf verschiedene Angebotsbereinigungen sowie saisonale Effekte im Home-Care-Bereich von Bichsel zurückzuführen. Die Online-Shops von Amavita und Sun Store verzeichneten hingegen ein erfreuliches Wachstum gegenüber der Vorjahrsperiode.

Zum Vergleich: Der Medikamentenumsatz von stationären Apotheken in der Schweiz (verschreibungspflichtige [Rx-] ebenso wie OTC-Produkte) wuchs in der Berichtsperiode um 5.3%2. Das Nicht-Medikamentensegment des Consumer-Healthcare-Markts entwickelte sich in der Berichtsperiode mit -0.4% indes rückläufig5.

Geschäftsfeld «Professionals» (B2B)

Im kompetitiven Consumer-Healthcare-Bereich konnte Verfora mit einem Umsatzwachstum von 14.5% auf CHF 55.4 Mio. ihre führende Marktstellung in der Schweiz weiter ausbauen. Das Umsatzwachstum wird zudem unterstützt durch die Produkte von Cooper Consumer Health, für deren Vertrieb sich Verfora seit Jahresbeginn verantwortlich zeichnet. Das organische Wachstum im Schweizer Markt betrug hohe 7.1%. Das Exportgeschäft von Verfora hat sich aufgrund ausserordentlicher hoher Verkäufe in der Vergleichsperiode mit -5.1% rückläufig entwickelt.

Zum Vergleich: Der Consumer-Healthcare-Markt wuchs im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.8%5.

Im Bereich «Services for Professionals» (+3.5%) waren die Wachstumstreiber wiederum Lifestage Solutions und Medifilm im Geschäft mit Heimen und Spitex-Organisationen.

Segment «Logistics & IT»

Das Segment «Logistics & IT» erzielte in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahrs 2025 einen Nettoumsatz von CHF 1'086.2 Mio. (+4.8%). Das Segment umfasst die Logistik- und IT-Plattformen von Galenica und bietet Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister an.

Bereich «Wholesale»

Der Bereich «Wholesale» erzielte in den ersten vier Monaten des Jahres einen Nettoumsatz von CHF 1'039.6 Mio. (+4.8%). Dabei betrug das Wachstum im Geschäft mit Apotheken 4.9%, im Grosshandelsgeschäft mit Ärzten wurde ein Wachstum von 4.0% erzielt. Damit wurde das Marktwachstum leicht übertroffen. Zum Vergleich: Der gesamte Pharmamarkt wuchs in der Berichtsperiode um 4.3%2, auf das Ärztesegment entfiel ein Wachstum von 3.7%2, auf das Apothekensegment ein Wachstum von 5.0%2. Im März 2025 konnte zudem die Umstellung des ERP-Systems am Standort Lausanne-Ecublens wie vorgesehen vollzogen werden. Der Fokus liegt nun darauf, die Prozesse weiter zu stabilisieren und das Effizienzpotenzial auszuschöpfen.

Bereich «Logistics & IT Services»

Der Bereich «Logistics & IT Services» entwickelte sich mit einem Wachstum von 6.4% planmässig, insbesondere getrieben durch eine Steigerung von internen IT-Dienstleistungen. HCI Solutions hat sich ebenfalls erfreulich entwickelt und registriert seit Jahresbeginn 152.8 Mio. CDS-Checks (+33.8%) auf der Plattform Documedis®.

____________________________

1 Ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19.

2 IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2025.

3 GLP-1 steht für «Glucagon-like Peptide 1», ist ein Hormon, das im Darm produziert wird und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels.

4 Neue Berechnungsmethodik, die sämtliche Beratungsdienstleistungen inklusive Impfungen und weitere Dienstleistungen wie präventive Gesundheitschecks umfasst. Der Vorjahreswert wurde ebenfalls adjustiert.

5 IQVIA, Consumer Health Market Schweiz, YTD April 2025.

