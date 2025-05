ROUNDUP: Unternehmensstimmung in der Eurozone fällt unter die Expansionsschwelle

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai trotz erster Entspannungssignale in dem von den USA angezettelten Zollkonflikt überraschend weiter eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sank um 0,9 Punkte auf 49,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Der Rückgang kommt für Experten überraschend. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten nach dem kräftigen Rückgang im Vormonat im Schnitt mit einer leichten Erholung gerechnet.

Zudem fiel der Stimmungsindikator unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine abnehmende wirtschaftliche Aktivität hin. Der Indikator für die Industrie legte unterdessen überraschend deutlich zu, blieb aber weiter unter der Expansionsschwelle. Der Indikator für den Dienstleistungssektor ging dagegen überraschend zurück und liegt jetzt ebenfalls unter der Marke von 50 Zählern.

"Die Konjunktur in der Eurozone kommt nicht Schwung", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Seiner Einschätzung nach hat die aggressive Zollpolitik der US-Regierung in den vorangegangenen Monaten Vorzieheffekte ausgelöst. Daher sei die etwas bessere Entwicklung in den vergangenen Monaten zu erklären, während sich die Lage im Mai wieder verschlechtert habe.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, verwies zudem auf die schlechtere Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen. "Die privaten Haushalte scheinen sich in Anbetracht der sich eintrübenden Situation am Arbeitsmarkt mit Ausgaben zurückzuhalten", sagte Gitzel. Unter anderem sorge der Strukturwandel in der Automobilindustrie für einen Abbau von Arbeitsplätzen, der die Konsumlaune belaste.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index Mai Prognose Vormonat EURORAUM Gesamt 49,5 50,6 50,4 Industrie 49,4 49,2 49,0 Dienste 48,9 50,5 50,1 DEUTSCHLAND Industrie 48,8 48,8 48,4 Dienste 47,2 49,5 49,0 FRANKREICH Industrie 49,5 48,9 48,7 Dienste 47,4 47,7 47,3

(Angaben in Punkten)

