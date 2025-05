Griechischer Notenbankchef erwartet nach Juni EZB-Zinspause

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athen (Reuters) - Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras rechnet mit einer Zinspause der Europäischen Zentralbank (EZB) nach dem Juni.

"Ich denke, wir werden die Zinsen noch einmal senken im Juni und dann erwarte ich eine Pause", sagte das Ratsmitglied der EZB der griechischen Zeitung "Kathimerini" laut am Freitag veröffentlichten Zitaten. Am Finanzmarkt wird derzeit die Wahrscheinlichkeit auf über 90 Prozent geschätzt, dass die EZB im Juni erneut die Zinsen senkt. Für den Juli sind die Zinssenkungserwartungen deutlich weniger stark.

Der nächste Zinsentscheid der Euro-Währungshüter steht am 5. Juni an. Danach entscheiden sie wieder am 24. Juli über die Schlüsselsätze für die 20 Länder des Euro-Währungsgebiets. Letztmalig hatte die EZB die Zinsen im April um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Es war bereits der siebte Schritt nach unten seit Juni 2024. Der Leitzins, der Einlagensatz, liegt seitdem bei 2,25 Prozent.

