^SUIZHOU, China, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 23. Mai fand in Suizhou,

zentralchinesische Provinz Hubei, ein großes Fest zur Ahnenverehrung in der Heimatstadt des chinesischen Yan Kaisers statt. Ein Medienausschnitt zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3980/eng) Das diesjährige Festival, das von anspruchsvoller ritueller Musik begleitet wird, soll eine Opferzeremonie auf nationaler Ebene schaffen, die in kulturellen Traditionen verwurzelt ist und den Zeitgeist widerspiegelt. Am Morgen des 23. Mai war der Platz der Ahnenverehrung in Lieshan von Trommelwirbeln und dem melodiösen Läuten von Glocken erfüllt. Die Gläubigen bildeten geordnete Reihen, und angeführt von der zeremoniellen Prozession begann die große Zeremonie zur Ehrung von Yan-Kaiser Shennong in feierlicher Atmosphäre. Der 26. April eines jeden Jahres erinnert an den Geburtstag des Yan Kaisers Shennong. In diesem Jahr hat Suizhou eine Online-Initiative zum Mitfeiern des Opferfestes ins Leben gerufen, bei der auf innovative Weise digitale Technologien wie die KI-Interaktion mit dem Yan Kaiser sowie virtuelles Kerzenanzünden und Blumenopfer zum Einsatz kommen. Dadurch können chinesische Nachkommen im In- und Ausland in Echtzeit an der Zeremonie teilnehmen und online ihren Segen geben. Das von der Volksregierung der Stadt Suizhou organisierte Fest wurde 2009 erstmals veranstaltet, und die Opferzeremonie Suizhou Shennong wurde 2011 in die Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Sie ist zu einem bedeutenden kulturellen Ereignis geworden, das die langjährige chinesische Zivilisation veranschaulicht, zu einem spirituellen Symbol, das den unbeugsamen Geist der chinesischen Nation hervorhebt, und zu einer Brücke, die Chinesen weltweit vereint. Das Festival wurde gemeinsam vom Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats, dem Chinesischen Verband der Literatur- und Kunstkreise, dem Gesamtchinesischen Verband der zurückgekehrten Übersee-Chinesen, der Vereinigung für die Yan Huang- Kultur Chinas und der Volksregierung der Provinz Hubei veranstaltet. Während der Veranstaltung wurden auch Austausch- und Kooperationsplattformen zu den Themen Sonderfahrzeuge, Notfallmaßnahmen, kulturelle Kommunikation sowie Kultur- und Tourismusförderung organisiert, um die Einführung von Investitionsprojekten zu fördern und charakteristische Produkte und Dienstleistungen in der Welt bekannt zu machen. Quelle: Die Volksregierung von Suizhou City °