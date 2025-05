GNW-News: iGaming.com reagiert auf Fall Thomas Melchior: CEO analysiert Ursachen und fordert Regulierungsoffensive

^[Berlin, 26.05.2025] - Der Fall des Spielers Thomas Melchior, der eigenen Angaben zufolge 800.000?Euro durch Sportwetten verloren hat, hat eine breite Debatte um Spielerschutz und Glücksspielregulierung in Deutschland ausgelöst. Als Reaktion darauf fordert das Berliner Unternehmen iGaming.com eine konsequente Weiterentwicklung des Glücksspielstaatsvertrags, um Spieler effektiver vor den Risiken des Schwarzmarkts zu schützen. ?Der legale Markt wird zunehmend unattraktiver und das treibt besonders gefährdete Spieler direkt in die Arme illegaler Anbieter", warnt Prof. Dr. Andreas Ditsche, CEO von iGaming.com (https://www.igaming.com/) und Hochschullehrer für Ethik und Responsible Gambling. Ditsche analysiert den Fall anhand von konkreten Zahlen: ?Im regulierten deutschen Markt liegt das Einzahlungslimit bei 1.000 Euro im Monat, also 12.000 Euro pro Jahr. Um 800.000 Euro zu verlieren, müsste man über 66 Jahre spielen. Das ist im legalen Markt praktisch unmöglich und solche Verluste geschehen fast ausschließlich im Schwarzmarkt." Daher sieht iGaming.com dringenden Handlungsbedarf. Ditsche fordert: ?Wir brauchen eine Regulierung, die nicht nur den Spielerschutz auf dem Papier verbessert, sondern auch den legalen Markt konkurrenzfähig hält. Wer Werbung und Nutzererlebnis zu stark einschränkt, treibt die Spieler ungewollt in den Schwarzmarkt - dort gibt es keinen Schutz, keine Limits und keine Kontrolle." iGaming.com beobachtet die Entwicklung mit Sorge: Seit Einführung des Glücksspielstaatsvertrags sind die Steuereinnahmen aus dem Online-Glücksspiel in Deutschland laut Finanzstatistik um rund 70?% eingebrochen! Ein starkes Indiz für Abwanderung in den Schwarzmarkt. Auch in Gesprächen mit Studierenden zeige sich laut Ditsche ein alarmierender Trend: ?Viele kennen weder das Ein-Euro-Limit noch die strafrechtliche Relevanz illegalen Glücksspiels. Es fehlt gerade bei jungen Erwachsenen an Aufklärung." iGaming.com fordert deshalb: * Einen faktenbasierten Reformprozess des Glücksspielstaatsvertrags * Eine effektivere Bekämpfung des Schwarzmarkts * Und eine gesetzlich gestützte Aufklärungskampagne über Spielerschutz und Risiken -------------------------------------------------------------------------------- Über iGaming.com iGaming.com (https://www.igaming.com/) ist ein führendes Unternehmen für Lead- Generierung im digitalen Medienbereich. Das Unternehmen betreibt benutzerfreundliche Vergleichsportale in mehreren Ländern und Sprachen mit dem Ziel, Spielerinnen und Spielern die besten legalen Angebote und lizenzierten Anbieter im Bereich iGaming transparent und zuverlässig zugänglich zu machen. -------------------------------------------------------------------------------- Pressekontakt Für Presse-, Interviewanfragen oder weitere Informationen steht Ihnen unser PR- Team in Berlin gerne zur Verfügung: iGaming.com Office Berlin Glogauer Straße 2 10999 Berlin E-Mail: hello@igaming.com °