EQS-News: Diginex unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von Matter DK ApS und erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeitsdaten und KI

LONDON – 27. Mai 2025 – Diginex Limited („Diginex”) (Nasdaq: DGNX), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen für Nachhaltigkeit, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) vom 23. Mai 2025 über den vollständigen Erwerb von Matter DK ApS („Matter“) bekannt. Matter ist ein innovatives ESG-Datenunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsdaten und Analyselösungen für die Investmentbranche konzentriert. Es ermöglicht Finanzinstitute nachhaltige Investitionen noch besser zu verstehen und zu kommunizieren. Matter hat seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark. Der größte Aktionär der Gesellschaft ist NASDAQ, gefolgt vom Gründungsteam, das nach Abschluss der Übernahme mit mehrjährigen Arbeitsverträgen im Unternehmen verbleiben wird.



In der Absichtserklärung wird das Eigenkapital von Matter mit 13 Millionen US-Dollar bewertet, das durch die Ausgabe von Diginex-Stammaktien zum Wert des volumengewichteten Durchschnittskurses der letzten 60 Handelstage zum 23. Mai 2025 gezahlt werden soll. Die Aktien unterliegen einer Sperrfrist von 18 Monaten.



Die strategische Akquisition zielt darauf ab, das Diginex-Portfolio mit der Integration fortschrittlicher ESG-Datenanalyse-, Benchmarking- und Berichtsfunktionen von Matter zu erweitern. Diginex geht davon aus, dass es durch die Akquisition künftig Organisationen noch umfassendere ESG-Lösungen weltweit anbieten kann, um sie bei der Bewältigung der komplexen Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu unterstützen und die sich stetig ändernden regulatorischen Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder an die ESG-Berichterstattung zu erfüllen.



„Wir freuen uns sehr auf die Akquisition von Matter, die uns beim Thema ESG-Daten weiter voranbringen wird. Sie steht im Einklang mit unserer Mission, Unternehmen mit modernsten KI-Tools zu unterstützen, um nachhaltige Wirkung zu erzielen“, sagte Miles Pelham, Chairman von Diginex. „Die Expertise von Matter bei ESG-Daten ergänzt unsere bestehende Technologie, erweitert unser Angebot und verbessert unseren Zugang zu einem Sektor mit enormem Wachstumspotenzial.“



„Dies ist eine spannende Gelegenheit, um unsere Kräfte mit Diginex zu bündeln. Wir sind begeistert von dem, was wir gemeinsam erreichen können“, sagte Niels Fibæk, CEO von Matter. „Gemeinsam können wir unsere Wirkung verstärken und exzellente datengestützte Erkenntnisse liefern, die Unternehmen dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“





Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.





Über Matter

Matter ist ein wegweisendes ESG-Datenunternehmen, das umsetzbare Erkenntnisse liefert, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Durch fortschrittliche Analysen und Berichte ermöglicht Matter Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thisismatter.com.





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine finanzielle Lage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „schätzt“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „rechnet mit“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach der Veröffentlichung eintreten, oder um Änderungen der Erwartungen des Unternehmens zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht zusichern, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen werden. Das Unternehmen weist Investoren ausdrücklich darauf hin, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert Investoren auf, auch andere Faktoren zu prüfen, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt wurden und die zukünftige Ergebnisse beeinflussen könnten.





Für Investor- und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com



IR Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Phone: +49 (40) 609186-0

Email: diginex@kirchhoff.de



IR Kontakt - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Phone: +1 (646) 717-4593

Email: jian.lin@llyc.global



IR Kontakt - Asien

Shelly Cheng

Strategic Financial Relations Ltd.

Phone: +852 2864 4857

Email: sprg_diginex@sprg.com.hk

