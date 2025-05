EQS-News: pferdewetten.de AG: Exklusivvertrag mit HAPPYBET sichert weitere Marktanteile

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Expansion/Vertrag

pferdewetten.de AG: Exklusivvertrag mit HAPPYBET sichert weitere Marktanteile



27.05.2025 / 17:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Exklusivvertrag mit HAPPYBET sichert weitere Marktanteile

Düsseldorf, 27. Mai 2025

Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat dem Abschluss eines wegweisenden Exklusivvertrags mit der Trinity Bet Operations Ltd., einer Tochtergesellschaft der HAPPYBET aus dem Playtech-Konzern, zugestimmt.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält die pferdewetten.de AG exklusiv die Rechte zur Übernahme der HAPPYBET-Wettshops in Deutschland für ihre Marke „sportwetten.de“. Der Erwerb beinhaltet rund 600 Hardware-Einheiten, darunter moderne Wett-Terminals und Kassensysteme. Damit sichert sich die pferdewetten.de AG nicht nur den direkten Zugang zu bestehenden Shop-Partnern, sondern auch einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Übergang zu den neuen Produkten unter dem Label „sportwetten.de“.

„Wir rechnen mit einer mittleren zweistelligen Anzahl an Shops, die bereits in den kommenden drei Monaten in unser Netzwerk integriert werden. Das entspricht einem erwarteten zusätzlichen Jahresumsatz – also Hold – von rund 7 Millionen Euro sowie einem positiven EBITDA-Beitrag von über 1 Million Euro“, erklärt Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG.

„Der eng mit dem Verkäufer abgestimmte Prozess ermöglicht es uns, die Umstellung ohne nennenswerte Unterbrechung des Geschäftsbetriebs und ohne zusätzliche Genehmigungsaufwände umzusetzen. Mit diesem strategischen Schritt kommen wir unserem Ziel, bis Ende 2025 mehr als 300 stationäre Wettshops unter der Marke sportwetten.de zu betreiben, entscheidend näher“, so Hofer weiter.

Die Vereinbarung stärkt die Marktposition der pferdewetten.de AG im stationären Sportwettengeschäft erheblich und markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Wachstumspfad des Unternehmens.

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@linkmarketservices.eu

27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2146400 27.05.2025 CET/CEST