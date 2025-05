Teuerungsrate in Frankreich sinkt: Nur noch 0,6 Prozent Inflation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - In Frankreich hat sich der Preisauftrieb deutlich abgeschwächt.

Die für europäische Vergleichszwecke berechnete Teuerungsrate (HVPI) betrug im Mai nur noch 0,6 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Wert von 0,9 Prozent gerechnet. Diese Inflationsrate war auch im April erreicht worden. Die Preisdaten für den Euroraum stehen am 3. Juni an: Experten erwarten einen Rückgang der Teuerungsrate auf 2,0 von 2,2 Prozent im April.

Das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die am 5. Juni über den Leitzins entscheidet, liegt bei einer Rate von zwei Prozent im Euro-Raum. Die Währungshüter hatten nach dem Zollgewitter von US-Präsident Donald Trump auf der Aprilsitzung den Leitzins weiter gesenkt. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz liegt seither bei 2,25 Prozent. Am Finanzmarkt wird die Wahrscheinlichkeit als sehr hoch eingeschätzt, dass die EZB die Zinsen auf der Juni-Sitzung um einen Viertelprozentpunkt senken wird.

