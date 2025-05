Bericht: Nissan könnte Milliarden frisches Geld aufnehmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der angeschlagene japanische Autobauer Nissan erwägt einem Bericht zufolge die Aufnahme von mehr als einer Billion Yen (rund sechs Milliarden Euro) an frischem Geld.

Dabei handle es sich unter anderem um einen Kredit, der von der britischen Regierung garantiert werde, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Unterlagen. Zudem erwäge Nissan, weitere Anteile am französischen Autobauer Renault und am Batteriehersteller AESC zu verkaufen. Auch Werke in Südafrika und Mexiko könnten abgegeben werden. Allerdings stehe die Zustimmung des Nissan-Verwaltungsrats für das Finanzpaket noch aus. Ein Nissan-Sprecher sagte, das Unternehmen äußere sich nicht zu Spekulationen. Die zuständige britische Finanzbehörde antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Nissan steht derzeit massiv unter Druck. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen angekündigt, etwa 15 Prozent der Arbeitsplätze zu streichen und sich von sieben Werken weltweit zu trennen. Dabei könnten Insidern zufolge zwei Montagewerke in Japan sowie Anlagen in Mexiko und Südafrika geschlossen werden. Nissan steckt seit längerem in der Krise. Fusionsgespräche mit dem heimischen Rivalen Honda waren zuletzt gescheitert, der Gewinn brach ein. Analysten zufolge zahlt Nissan auch den Preis dafür, dass der ehemalige Chef Carlos Ghosn sich zu lange auf den Absatz konzentriert und dabei hohe Rabatte in Kauf genommen hatte. Diese Strategie sei zu Lasten der Modellpalette gegangen.

(Bericht von Büro Tokio, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)