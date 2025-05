ROUNDUP/Moskau: Bereit zu Ukraine-Gespräch am Montag in Istanbul

MOSKAU (dpa-AFX) - Im Ringen um eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schlägt Russland weitere direkte Gespräche mit Kiew an diesem Montag in Istanbul vor. Die russische Delegation sei bereit, dort dem ukrainischen Team ein Memorandum vorzustellen und "nötige Erklärungen" dazu abzugeben, sagte Außenminister Sergej Lawrow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. In dem Memorandum lege Russland seine Position zu "allen Aspekten einer zuverlässigen Überwindung der Grundursachen der Krise" dar.

Der russische Verhandlungsführer bei den ersten direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew Mitte Mai in Istanbul, Wladimir Medinski, hatte zuvor bei Telegram von einem Telefonat mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umjerow geschrieben. Er habe diesem ein genaues Datum und den Ort eines Treffens für den Austausch der Memoranden vorgeschlagen. Russland sei an Ort und Stelle bereit, eine Diskussion über jeden Punkt der Vereinbarung für eine mögliche Feuerpause zu beginnen.

Umjerow schrieb auf X, die Ukraine erwarte, dass das Memorandum unverzüglich übermittelt wird. "Wir sind nicht gegen weitere Treffen mit den Russen und warten auf ihr "Memorandum", damit das Treffen nicht ins Leere läuft und uns der Beendigung des Krieges wirklich näher bringt." Die russische Seite habe bis zu ihrer Abreise noch mindestens vier Tage Zeit, Kiew das Dokument zur Beurteilung bereitzustellen. Die Treffen müssten Ergebnisse bringen, deswegen müssten sie gut vorbereitet sein. Umjerow warf Moskau weitere Verzögerungen vor und wiederholte die ukrainische Bereitschaft zu einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe.

Moskau und Kiew hatten Mitte Mai in Istanbul erstmals seit 2022 wieder direkte Verhandlungen geführt. Einziges Ergebnis war der Austausch von jeweils 1000 Gefangenen. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.

Kiew hat den US-Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe als Einstieg in Verhandlungen angenommen. Moskau lehnt dies weiter ab und bleibt trotz aller Beteuerungen von Friedenswillen letztlich bei Maximalforderungen: Die Ukraine soll entwaffnet und praktisch wieder unter russische Kontrolle gebracht werden./ksr/DP/he