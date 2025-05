Selenskyj: Ukraine hofft weiter auf Taurus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ukraine setzt in der Diskussion über eine deutsche Unterstützung bei weitreichenden Waffen weiterhin auch auf den Marschflugkörper Taurus. Auf die Frage, ob die ukrainische Armee weiter Taurus benötige, sagte der Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz vor Journalisten in Berlin: "Was ihre Frage betrifft bezüglich weitreichender Waffen, die Deutschland herstellt oder auch andere Länder herstellen - natürlich brauchen wir das, natürlich werden wir dieses Thema diskutieren."

Merz und Selenskyj trafen sich in Berlin im Kanzleramt. Der Bundeskanzler sicherte dem von Russland angegriffenen Land dabei die fortwährende Unterstützung zu, solange dies notwendig sei. Beide Länder vereinbarten eine gemeinsame Produktion weitreichender Waffen.

In Deutschland läuft seit langem eine Debatte über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine. Moskau hat Berlin vor einem solchen Schritt gewarnt. Merz hat zuletzt angekündigt, sich dazu nicht mehr öffentlich zu positionieren, um Russland über die deutschen Überlegungen im Unklaren zu lassen./vee/DP/stw