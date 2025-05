Spanien: Inflation geht etwas stärker als erwartet zurück

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat sich im Mai etwas stärker abgeschwächt als erwartet. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 1,9 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 2,2 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 2,0 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Mai um 0,1 Prozent zurück. Im April waren sie im Vergleich zum März noch um 0,6 Prozent gestiegen. Experten hatten im Mai mit einer Stagnation der Preise auf Monatsbasis gerechnet./zb/jha/