EQS-News: TitanSafe meldet erfolgte Zinszahlung und startet erste Filiale in Berlin – 2.500 Schließfächer in der Uhlandstraße nahe Ku’damm, 720 bereits reserviert (WKN: A383EA)

Taufkirchen, 2. Juni 2025

Nach erfolgter Zinszahlung meldet die Titansafe GmbH Anleihe 11 % 24/30 (ISIN: DE000A383EA2 | WKN: A383EA) ihre erste Filiale in Berlin in der Uhlandstraße nahe dem Ku’damm. Es ist uns gelungen, diese Fläche für uns zu gewinnen. Die Bauarbeiten werden in Kürze beginnen, mit einem Volumen von ca. 2.500 Schließfächern. Mit bereits reservierten 720 Schließfächern sehen wir einer wirtschaftlich positiven Zukunft entgegen.

Zu den Standorten München, Grünwald und Kolbermoor werden wir in Kürze weitere Informationen geben.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Presseteam gerne zur Verfügung:

TitanSafe Schließfachanlagen GmbH

E-Mail: presse@titansafe.de

Telefon: +49 89 99734167

Web:www.titansafe.de

