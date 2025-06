Intuit - Doppelter Ausbruch

Die Intuit-Aktie liefert derzeit eine ganze Reihe von charttechnischen Ausrufezeichen. An erster Stelle ist dabei das neue Allzeithoch bei 761,02 USD zu nennen, was für eines der besten Signale der Technischen Analyse sorgt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ geht aber noch mit einer weiteren wichtigen Weichenstellung einher. Schließlich kann damit die Kursentwicklung seit November 2021 als sog. „Tasse-Henkel-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Bestätigt werden die beiden Ausbrüche z. B. durch den MACD und die Relative Stärke (Levy). Beide Trendfolger haben zuletzt mit einer hohen Dynamik neue Einstiegssignale generiert. Aus der Höhe des „Henkels“ ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 900 USD. Langfristig lässt das o. g. Kursmuster sogar auf vierstellige Notierungen hoffen. Auf dem Weg in neue Charthöhen definieren die 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Korrekturbewegung sowie das 161,8%-Pendant (784,36/827,34 USD) nennenswerte Etappenziele. Um die angeführten Ausbrüche nicht zu gefährden, gilt es dagegen, die Hochpunkte bei rund 670 USD in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Intuit (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Intuit

Quelle: LSEG, tradesignal²

