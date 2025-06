Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Grundsteuererhöhung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Grundsteuererhöhung:

"Genau kann man nicht sagen, wie deftig die Steuererhöhung ausgefallen ist, weil die Staatsregierung die für die Kommunen ausgerechneten neuen Hebesätze nicht in einem Transparenzregister bekanntgeben will. Man solle bei den 2056 Gemeinden und 21 kreisfreien Städten nachfragen... Deren Auskunftsbereitschaft hält sich in Grenzen. Das alles deutet auf Bürgertäuschung hin. Wer der Ansicht ist, das könne man den 'reichen' Immobilienbesitzern zumuten, dem sei gesagt: Die Grundsteuer wird meistens auf die Mieter umgelegt. Kommunen und Staatsregierung haben in unseligem Zusammenwirken einen Beitrag zur Steigerung der Mietkosten und der Politikverdrossenheit geleistet."/yyzz/DP/he