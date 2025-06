Polen-Beauftragter: Sehr schwierige Situation nach Präsidenten-Wahl

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Sieg des rechtsnationalen Politikers Karol Nawrocki in der polnischen Präsidentschaftswahl hat in Deutschland Besorgnis ausgelöst.

"Das ist natürlich ein wirklich schwieriges Ergebnis, denn es dokumentiert auf der einen Seite eine 50:50 Spaltung des Landes", sagte der neue Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham, am Montag im rbb-Radio. Zudem bedeute dies innenpolitisch in Polen eine "sehr, sehr schwierige" Lage. "Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Stillstand der Reformbemühungen der Regierung Tusk", fügte er mit Blick auf die vom europafreundlichen Ministerpräsidenten Donald Tusk angestrebten Reformen etwa im Justizbereich hinzu.

Große Veränderungen im deutsch-polnischen Verhältnis erwartet der CDU-Politiker dagegen nicht. "Denn wir hatten ja auch bisher einen deutschlandkritischen und sehr auf Amerika und auf die Person Trump fixierten polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda", sagte Abraham. Die Tonalität könnte etwas "unharmonischer" werden, was das Verhältnis zu Deutschland und zur Ukraine angehe. "Die Hauptkoordinaten bleiben aber auch für Präsidenten Nawrocki klar: Polen wird fest in der Europäischen Union verankert bleiben, wird sich auf die Nato konzentrieren und auch die Ukraine weiter unterstützen", betonte Abraham.

Dagegen sagte der CDU-Politiker Paul Ziemiak im Deutschlandfunk, dass er einen nationalistischen Kurs Nawrockis erwarte. Sein Ziel sei wahrscheinlich, die abgewählte PiS möglicherweise durch vorgezogene Parlamentswahlen wieder an die Macht zu bringen.

Der EU-kritische Nawrocki kam bei der Wahl am Sonntag auf 50,89 Prozent der Stimmen. Auf den proeuropäischen Regierungskandidaten, den liberalen Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, entfielen demnach 49,11 Prozent. In Polen kann der Präsident Reformvorhaben der Regierung per Veto blockieren. Nawrocki wurde auch von der rechtsnationalistischen Oppositionspartei PiS unterstützt. Er lag vor allem in den ländlichen Gebieten vorne, während Trzaskowski in den Großstädten mehr Stimmen bekam.

