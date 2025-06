Teilzeitbeschäftigung in Deutschland erreicht Rekordhoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland ist auf einen Höchststand gestiegen.

Im ersten Vierteljahr 2025 arbeiteten im Durchschnitt zwei von fünf Beschäftigten in Teilzeit, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mitteilte. Die Teilzeitquote sei im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 0,4 Prozentpunkte auf 39,8 Prozent gestiegen. Insgesamt arbeiteten demnach rund 16,75 Millionen Menschen in Teilzeit. Das seien 190.000 mehr als ein Jahr zuvor. Zugleich sank die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um rund 160.000 auf gut 25 Millionen.

Aber nicht nur die Teilzeitquote ist gestiegen, sondern auch die Arbeitszeit der Teilzeitkräfte legte zu. Sie betrage durchschnittlich rund 18,5 Stunden pro Woche. Der Anstieg liege auch daran, dass immer mehr Teilzeitbeschäftigte nicht mehr in klassischen Minijobs mit geringen Arbeitszeiten tätig seien.

"Insgesamt hat Teilzeit die Arbeitszeit nicht reduziert", erklärte Enzo Weber vom IAB. "Durch die höhere Quote haben wir über 20 Jahre rechnerisch 1,4 Wochenstunden pro Beschäftigten verloren - und durch die höhere Arbeitszeit 1,4 Stunden gewonnen." Das gesamte Arbeitsvolumen sei währenddessen stark gestiegen, weil die Beschäftigtenzahl zulegte. "2025 reichte es zum Vorjahresquartal immerhin noch für ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 15,66 Milliarden Stunden", sagte Weber.

