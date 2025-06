EQS-News: leon-nanodrugs ernennt Dr. Wolfgang Hofmann zum Chief Executive Officer und bereitet den Markteintritt vor

EQS-News: leon-nanodrugs GmbH / Schlagwort(e): Personalie

leon-nanodrugs ernennt Dr. Wolfgang Hofmann zum Chief Executive Officer und bereitet den Markteintritt vor



04.06.2025 / 10:00 CET/CEST

leon-nanodrugs ernennt Dr. Wolfgang Hofmann zum Chief Executive Officer und bereitet den Markteintritt vor

München / Planegg, 4. Juni 2025 – Die leon-nanodrugs GmbH (LEON), ein deutsches Pharmatechnologie-Unternehmen, gab heute die Ernennung von Dr. Wolfgang Hofmann zum neuen Chief Executive Officer (CEO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Life-Science-Unternehmen sowie in der Führung internationaler Teams wird Dr. Hofmann LEON durch die nächste Wachstumsphase führen. Unter seiner Leitung wird sich LEON auf die Markteinführung seiner bahnbrechenden FR-JET®-Technologie und des zugehörigen Geräteportfolios konzentrieren. Mit dem Übergang von der Entwicklung zur Kommerzialisierung tritt das Unternehmen nun in eine entscheidende Phase ein. So plant LEON, in den kommenden Monaten strategische Partnerschaften einzugehen, die Fertigungskapazitäten auszubauen und sich als führender Anbieter für die GMP-konforme Herstellung von Nanopartikeln zu positionieren.

Dr. Hofmann verfügt über 30 Jahre Erfahrung in Medizin und medizinischer Forschung, Unternehmensstrategie, Finanzierung und operativem Management in der Pharma- und Medizintechnikbranche. Er begann seine Karriere am Dana-Farber Cancer Institute und an der Harvard Medical School, wo er an frühen Gentherapie-Systemen mitarbeitete. Später hatte er Führungspositionen bei Novartis inne und war auf Executive-Ebene in der Fresenius-Gruppe in den Bereichen M&A, Venture Capital und Innovationsmanagement tätig. Als Entrepreneur hat er Unternehmen gegründet und unterstützt gemeinnützige Organisationen. Dr. Hofmann promovierte in Medizin an der Universität Heidelberg und hält einen Executive Management-Abschluss der Harvard Business School.

„Ich freue mich sehr über die Ernennung zum CEO und auf die Zusammenarbeit mit dem herausragenden Team von LEON“, sagte Hofmann. „LEON bietet marktreife Systeme für die Herstellung hochentwickelter lipid- und polymerbasierter Nanopartikel sowie für die Nanopräzipitation, mit Anwendungen in der Pharma- und Biotechbranche sowie anderen Hightech-Bereichen, in denen Prozessqualität und -kontrolle essenziell sind. Ich bin überzeugt, dass LEONs bahnbrechende Systeme diese Bereiche hinsichtlich Qualität, Kosten und Anwenderfreundlichkeit nachhaltig verändern werden.“

Dr. Hubert Birner, Vorsitzender des LEON-Aufsichtsrats, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Dr. Hofmann als neuen CEO von LEON begrüßen zu dürfen. Er bringt neben internationaler Erfahrung genau die richtigen Kompetenzen mit, um LEON auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben. Dazu zählen der Aufbau von Partnerschaften, das Erschließen strategischer Optionen sowie die Kommerzialisierung unseres spannenden Produktportfolios. Wir sind überzeugt, dass unsere marktreif entwickelte Technologie Pharmaunternehmen und andere Hersteller weltweit dabei unterstützen wird, ein neues Level an Effizienz bei der Entwicklung LNP- oder PNP-basierter Projekte zu erreichen und basierend auf unseren Plattformen erstklassige Produkte auf den Markt zu bringen.“

ÜBER LEON-NANODRUGS

Die leon-nanodrugs GmbH mit Sitz in München ist ein Pharmatechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Anlagen zur Verkapselung von genetischem Material und anderen Arzneimittelwirkstoffen in Nanocarrier wie Lipidnanopartikel (LNPs) spezialisiert hat. Das Unternehmen nutzt seine firmeneigene FR-JET-Technologie, um innovative Produkte zu entwickeln. Zu seinem Produktportfolio gehören NANOlab® für die Prozessentwicklung sowie NANOme® und NANOus® für die pharmazeutische Fertigung nach GMP-Standard. Die Geräte ermöglichen eine schnellere Herstellung klinischer Chargen und eignen sich sowohl für die Produktion in kleinem Maßstab als auch für die kommerzielle Fertigung. Die Technologieplattform von LEON ermöglicht es Pharmaunternehmen, kleinen Biotechnologieunternehmen, Forschungsinstituten und Auftragsherstellern (CDMOs), die Fortschritte bei neuartigen Therapien für sich zu erschließen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://leon-nanodrugs.com/ und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Für ein hochauflösendes Bild von Dr. Wolfgang Hofmann, CEO des Unternehmens leon-nanodrugs GmbH, kontaktieren Sie bitte leon-nanodrugs@mc-services.eu.

