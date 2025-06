GNW-News: European Biopharma Obesity Innovation Forum startet in Leipzig - Fokus auf innovative Lösungen zur Adipositasbehandlung der nächsten Generation

^Leipzig, 4. Juni 2025 - Am 11. und 12. Juni wird Leipzig zum Treffpunkt führender Köpfe aus Biotechnologie, Pharmaindustrie, Forschung und Investition: Das erste European Biopharma Obesity Innovation Forum (EBOIF) (https://www.sachsforum.com/1eboif-about.html) bringt Experten zusammen, um die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Adipositasbehandlung zu diskutieren. Zur international ausgerichteten, englischsprachigen Veranstaltung werden rund 150 Teilnehmer aus Asien, Europa und Nordamerika erwarten. Höhepunkte der Agenda * Keynote-Vorträge: Einblicke in aktuelle Fortschritte bei GLP-1-Agonisten und deren Auswirkungen auf die Adipositastherapie. * Podiumsdiskussionen: Themen wie "Potential Magnitude of Market & Impact on the Healthcare System", "BioPharma Dealmaking: Building the Pipeline" und "Unmet Needs & NextGen Therapeutics" werden von Branchenexperten beleuchtet. * Investorenpanel: Bewertung von Investitionsmöglichkeiten in aufstrebende Biotech-Unternehmen, die sich auf Stoffwechselerkrankungen konzentrieren. Leipzigs Rolle als Forschungs- und Innovationszentrum ?Leipzig hat sich in den letzten Jahren als bedeutender Standort für Biowissenschaften etabliert. Mit Einrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) und dem BioCity Campus bietet die Stadt eine erstklassige Infrastruktur für Forschung und Entwicklung. Programme wie die Medical Forge unterstützen Start-ups dabei, medizinische Innovationen schneller auf den Markt zu bringen", erläutert Konferenzinitiator Leonard Sachs die Entscheidung für die sächsische Metropole als Standort für diese erste Konferenz dieser Art in Europa. Die Stadt beherbergt eine Vielzahl von Forschungsinstituten, darunter drei Max- Planck-Institute, zwei Fraunhofer-Institute und mehrere Universitäten, die gemeinsam an der Spitze der biomedizinischen Forschung stehen. Diese Konzentration von Fachwissen und Ressourcen macht Leipzig zu einem idealen Standort für Veranstaltungen wie das EBOIF. Präsenz- und Onlineformat für internationale Reichweite Das European Biopharma Obesity Innovation Forum ist eine Plattform für den Austausch von Wissen und Ideen zur Bekämpfung von Adipositas. Es zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Investoren zu fördern und innovative Lösungen für eine der drängendsten Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Die Veranstaltung findet als zweitägige Präsenzkonferenz in Leipzig statt. Ergänzt wird sie durch eine virtuelle Fortsetzung am 18. und 19. Juni, um internationale Teilhabe zu ermöglichen. Weitere Informationen, das ausführliche Programm und Anmeldung unter: www.sachsforum.com/1eboif-about.html (https://www.sachsforum.com/1eboif- about.html) Medienkontakt SCHWARZ Financial Communication Frank Schwarz +49 611 580 29290 schwarz@schwarzfinancial.com °