Umfrage: Zweifel an Merz' diplomatischem Geschick

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der US-Reise von Kanzler Friedrich Merz zweifeln einer repräsentativen Umfrage zufolge viele Bürgerinnen und Bürger an dessen diplomatischen Fähigkeiten. Laut ARD-Deutschlandtrend ist fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten der Ansicht, der neue Bundeskanzler bringe für außenpolitische Herausforderungen zu wenig diplomatisches Geschick mit. 40 Prozent trauen ihm dieses dagegen zu.

Die Erwartungen an den Besuch bei US-Präsident Donald Trump sind etwas positiver: 46 Prozent glauben, dass CDU-Chef Merz eine gute Ebene mit Trump finden wird - 44 Prozent dagegen trauen ihm das nicht zu. Merz will Trump am Donnerstag im Weißen Haus in Washington treffen.

Eine deutliche Mehrheit der Befragten (73 Prozent) hält die USA laut Deutschlandtrend aktuell für keinen vertrauenswürdigen Partner. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap befragte für die ARD 1.292 Wahlberechtigte in dieser Woche./tam/DP/stw