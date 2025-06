XTransfer feiert strategische Expansion in die Niederlande auf der Money20/20 Europe

EQS Newswire / 04.06.2025 / 17:30 CET/CEST



XTransfer unterzeichnet Absichtserklärung für europäischen Hauptsitz in Amsterdam

Bill Deng, Gründer und CEO von XTransfer (links), und Hans Kuijpers, Leiter der Investitionsprojekte der NFIA (rechts), bei der Unterzeichnung.

AMSTERDAM, NIEDERLANDE – Media OutReach Newswire – 4. Juni 2025 – XTransfer, die weltweit führende B2B-Zahlungsplattform für den grenzüberschreitenden Handel und die Nr. 1 in China, gibt während der Money20/20 Europe in Amsterdam mit Freude ihre Absicht der strategischen Expansion in die Niederlande bekannt. Vertreter von XTransfer und der Netherlands Foreign Investment Agency gaben bei einer gemeinsamen Zeremonie auf der Money20/20 ihre Investitionsabsicht bekannt. Dies ist ein Meilenstein im langfristigen Engagement von XTransfer mit Investitionen in den Niederlanden und beim Ausbau der Präsenz innerhalb des dynamischsten Fintech-Ökosystems Europas.Die Zeremonie fand am Stand von XTransfer auf der Money20/20 Europe statt. Bill Deng, Gründer und CEO von XTransfer, und Hans Kuijpers, Leiter der Investitionsprojekte der Netherlands Foreign Investment Agency, unterzeichneten die Absichtserklärung.Die Niederlande gelten als Fintech-Mekka Europas und bieten ein dynamisches und innovationsorientiertes Umfeld, das modernste Finanztechnologien unterstützt. Mit einer stabilen digitalen Infrastruktur, zukunftsorientierten Regulierungsrahmen und einem kooperativen internationalen Geschäftsklima sind die Niederlande der ideale Standort für die europäische Expansion von XTransfer.Bill Deng, Gründer und CEO von XTransfer, sagte: „Wir sind dankbar für die starke Unterstützung durch die NFIA. Ihre wertvollen Einblicke und Beziehungen haben eine entscheidende Rolle bei unserer reibungslosen und strategischen Expansion in den niederländischen Markt gespielt. Unsere Investitionsabsicht zeigt nicht nur unser langfristiges Engagement in der Region, sondern spiegelt auch unsere tiefe Wertschätzung für die führende Rolle der Niederlande bei Fintech-Innovationen wider. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem lokalen Ökosystem zu wachsen und KMU in ganz Europa mit innovativen grenzüberschreitenden Zahlungslösungen zu unterstützen."Hans Kuijpers, Leiter der Investitionsprojekte der NFIA, erklärte: „Wir begrüßen ausdrücklich die Entscheidung von XTransfer, den europäischen Hauptsitz in den Niederlanden zu eröffnen. Ihre internationale Präsenz, innovative Compliance-Technologie und der starke Fokus auf grenzüberschreitende Zahlungen für KMU stärken unser dynamisches Fintech-Ökosystem. Die Expansion, die durch eine niederländische EMI-Lizenz gesichert ist, stärkt die Position der Niederlande als wichtiger Akteur im internationalen digitalen Finanzwesen."Die Investitionsabsicht ist ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Strategie von XTransfer, deren Schwerpunkt auf der Stärkung der grenzüberschreitenden Zahlungsinfrastruktur in der gesamten Region liegt. Zu den wichtigsten Prioritäten zählen die Unterstützung lokaler KMU mit Finanzierungslösungen aus einer Hand für den grenzüberschreitenden Handel und die Förderung digitaler Innovationen durch eine enge Zusammenarbeit mit den niederländischen Banken, Finanzinstituten und dem Fintech-Ökosystem.Dieser Meilenstein folgt auf den kürzlich erfolgten Erwerb einer sogenannten Lizenz für eine Electronic Money Institution (EMI) von der niederländischen Zentralbank durch XTransfer. Diese wichtige Voraussetzung ermöglicht es dem Unternehmen, eine umfassende Zahlungslösung für lokale Handels-KMU anzubieten.Hashtag: #XTransfer #NFIA #Money2020EU #Crossborder #Payment #SMEs

